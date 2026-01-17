Підтримайте нас RU
СвітФан

Простий секрет довголіття: 101-річна жінка зізналася, що робить щоночі

101-річна мешканка Китаю розповіла про свій звичний розпорядок дня
101-річна Цзян Юецинь не лягає спати раніше другої години ночі | Фото: Jam Press

Цзян Юецинь живе в місті Веньчжоу (Китай) і досі зберегла всі зуби. За словами родичів, вона обожнює дивитися нічні телепередачі та перекушувати чипсами й печивом.

101-річна мешканка Китаю запевняє, що не бачить нічого незвичайного у своєму способі життя. Жінка вважає, що пізні ночі біля телевізора та любов до шкідливих перекусів є частиною секрету її довголіття. Про це пише What's The Jam.

Літня китаянка часто не лягає спати раніше другої години ночі, а прокидається близько десятої ранку без будильника і в гарному настрої. Ранок вона починає з чашки ароматного зеленого чаю, після чого снідає.

Повноцінно Цзян їсть двічі на день. Перший прийом їжі пенсіонерка поєднує зі сніданком, а другий починається приблизно о 18:00. Якщо ж голод дає про себе знати пізно ввечері, то жінка без вагань робить невеликий перекус.

101-річна жінка їсть за столом під час подорожі з родиною, продовжуючи вести активний спосіб життя
Повноцінно Цзян їсть двічі на день
Фото: Jam Press

Засинає за лічені секунди

Дочка довгожительки Яо Сунпін з посмішкою каже, що її мати справжня "сова" і за характером більше нагадує підлітка, ніж столітню бабусю. Попри пізній режим, якість сну у Цзян відмінна. За словами сім'ї, вона засинає майже відразу, щойно лягає в ліжко.

Зміни в режимі дня почалися кілька років тому після падіння, через яке жінка пошкодила руку і стала менше займатися домашніми справами. Час, що звільнився, поступово призвів до нового розпорядку і нічних посиденьок біля телевізора.

Літня жінка у віці 101 року посміхається, сидячи поруч із родичкою в домашній обстановці
Дочка довгожительки Яо Сунпін з посмішкою каже, що її мати справжня "сова"
Фото: Jam Press

Роман довжиною в життя

Чоловік Цзян помер багато років тому, проте рідні та друзі їх досі згадують як одну з найромантичніших пар. Чоловік умів читати, а дівчина тоді була неписьменною. У молодості її чоловік буквально "перекладав" для неї фільми в кінотеатрі, пошепки пояснюючи сюжет і "розігруючи" сцени, щоб розсмішити дружину.

Подорожі після ста

Навіть у 101 рік Цзян не відмовляється від поїздок. Разом із дітьми та онуками вона побувала більш ніж у 20 містах, включно з Хуаншань, Сучжоу, Дунтоу, Юнцзя і Цзіньхуа, здійснивши давню мрію про подорожі країною.

За словами доньки, все життя її матері було присвячене турботі про інших. Але головний секрет довголіття, на думку сім'ї, криється не в режимі сну або харчуванні.

Також стало відомо про те, як на райському острові доживають до 100 років. Вчені відзначають значно більшу тривалість життя, ніж в інших куточках планети.