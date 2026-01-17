Простой секрет долголетия: 101-летняя женщина призналась, что делает каждую ночь

Цзян Юэцинь живет в городе Вэньчжоу (Китай) и до сих пор сохранила все зубы. По словам родственников, она обожает смотреть ночные телепередачи и перекусывать чипсами и печеньем.

101-летняя жительница Китая уверяет, что не видит ничего необычного в своем образе жизни. Женщина считает, что поздние ночи у телевизора и любовь к вредным перекусам являются частью секрета ее долголетия. Об этом пишет What's The Jam.

Пожилая китаянка часто не ложится спать раньше двух часов ночи, а просыпается около десяти утра без будильника и в хорошем настроении. Утро она начинает с чашки ароматного зеленого чая, после чего завтракает.

Полноценно Цзян ест два раза в день. Первый прием пищи пенсионерка совмещает с завтраком, а второй начинается примерно в 18:00. Если же голод дает о себе знать поздно вечером, то женщина без колебаний делает небольшой перекус.

Полноценно Цзян ест два раза в день Фото: Jam Press

Засыпает за считанные секунды

Дочь долгожительницы Яо Сунпин с улыбкой говорит, что ее мать настоящая "сова" и по характеру больше напоминает подростка, чем столетнюю старушку. Несмотря на поздний режим, качество сна у Цзян отличное. По словам семьи, она засыпает почти сразу, как только ложится в кровать.

Изменения в режиме дня начались несколько лет назад после падения, из-за которого женщина повредила руку и стала меньше заниматься домашними делами. Освободившееся время постепенно привело к новому распорядку и ночным посиделкам у телевизора.

Дочь долгожительницы Яо Сунпин с улыбкой говорит, что ее мать настоящая "сова" Фото: Jam Press

Роман длиною в жизнь

Муж Цзян умер много лет назад, однако родные и друзья их до сих пор вспоминают как одну из самых романтичных пар. Мужчина умел читать, а девушка тогда была неграмотной. В молодости ее супруг буквально "переводил" для нее фильмы в кинотеатре, шепотом объясняя сюжет и "разыгрывая" сцены, чтобы рассмешить жену.

Путешествия после ста

Даже в 101 год Цзян не отказывается от поездок. Вместе с детьми и внуками она побывала более чем в 20 городах, включая Хуаншань, Сучжоу, Дунтоу, Юнцзя и Цзиньхуа, осуществив давнюю мечту о путешествиях по стране.

По словам дочери, вся жизнь ее матери была посвящена заботе о других. Но главный секрет долголетия, по мнению семьи, кроется не в режиме сна или питании.

