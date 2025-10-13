Остров долгожителей: жители райского уголка назвали главные секреты долгой жизни (видео)

Британец Киран Браун известен путешествиями по так называемым "голубым островам". В этих локациях ученые отмечают значительно большую продолжительность жизни, чем в других уголках планеты, и именно похожую историю он заметил на Окинаве.

Благодаря общению с местными, мужчина назвал пять главных причин более длительной жизни здешних и как они их воплощают. Об этом он рассказал в своем ролике в Instagram.

Братанец говорит, что здесь действуют "пять золотых правил", которых местные придерживаются уже много лет. В частности это касается питания, двигательной активности, окружения и организации собственных дел.

Блогер говорит, что первыми двумя правилами являются растительная пища и принцип "хара хате бу". Первый предусматривает основой рациона сладкий картофель, морские водоросли и сыр тофу, тогда как мясо и рыбу здесь едят реже, но не исключают полностью.

Правило "хара хате бу" предполагает сдерживать себя от переедания. Жители Окинавы, по словам британца, прекращают есть, когда "чувствуют себя почти сытыми", что помогает избежать болезней сердца, диабета и рака.

"Лучше заменить фитнес-зал на обычные прогулки, работу в саду или подъем по лестнице. Это — тоже путь к крепкому здоровью", — говорит господин Киран о третьем принципе, который называется "умеренная естественная активность".

Четвертый принцип заключается в выборе круга общения. Жители островов поддерживают друг друга в пределах так называемых "моай", то есть небольших групп друзей, которые остаются близкими от детства до старости.

"Каждый здесь имеет свою причину вставать каждое утро — дело или цель, которая добавляет радости и внутренней силы", — подчеркивает британец, называя пятым принципом слово "икигай", то есть понимание цели и цели.

