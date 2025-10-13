Острів довгожителів: мешканці райського куточка назвали головні секрети тривалого життя (відео)

Британець Кіран Браун відомий подорожами так званими "блакитними островами". В цих локаціях учені відзначають значно більшу тривалість життя, аніж в других куточках планети, і саме схожу історію він помітив на Окінаві.

Related video

Завдяки спілкуванню з місцевими, чоловік назвав п'ять головних причин тривалішого життя тутешніх і як вони їх втілюють. Про це він розповів у своєму ролику в Instagram.

Братанець говорить, що тут діють "п’ять золотих правил", яких місцеві дотримуються вже багато років. Зокрема це стосується харчування, рухової активності, оточення та організації власних справ.

Блогер каже, що в першими двома правилами є рослинна їжа та принцип "хара хаті бу". Перший передбачає основою раціону солодку картоплю, морські водорості й сир тофу, тоді як м’ясо та рибу тут їдять рідше, але не виключають повністю.

Правило "хара хаті бу" передбачає стримувати себе від переїдання. Мешканці Окінави, за словами британця, припиняють їсти, коли "почуваються майже ситими", що допомагає уникнути хвороб серця, діабету й раку.

"Краще замінити фітнес-зал на звичайні прогулянки, роботу в саду чи підйом сходами. Це — теж шлях до міцного здоров’я", — говорить пан Кіран про третій принцип, який зветься "поміркована природня активність".

Четвертий принцип полягає у виборі кола спілкування. Мешканці островів підтримують одне одного в межах так званих "моай", тобто невеликих груп друзів, які залишаються близькими від дитинства до старості.

"Кожен тут має свою причину вставати щоранку — справу чи мету, що додає радості й внутрішньої сили", — підкреслює британець, називаючи п'ятим принципом слово "ікігай", тобто розуміння цілі та мети.

Раніше Фокус повідомляв про 7 щоденних звичок, які допоможуть дожити до 120 років. Вальтер Лонго, щодня дотримуючись певного розпорядку дня і звичок, планує прожити надзвичайно довге життя, так само як сотні довгожителів, у яких він брав інтерв'ю, як дослідник.

Згодом стало відомо, яка країна має найбільшу кількість довгожителів. Для порівняння, ще 1963 року в цій країні кількість зареєстрованих довгожителів становила всього 153 людини.