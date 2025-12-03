"Сиять и жить": 101-летняя женщина раскрыла свой неожиданный секрет долголетия (видео)

101-летняя жительница Нью-Джерси Энн Анжелетти до сих пор работает шесть дней в неделю. Несмотря на свой почтенный возраст, женщина руководит ювелирным бизнесом вместе с дочерью и внучкой, ездит в город на закупки и лично ведет переговоры.

Энн говорит, что главный секрет ее энергичности — это работа, и признается, что не представляет себя без дела. Об этом она рассказала в интервью ABC7NY.

"Если я выйду на пенсию — я умру. Я не могу просто сидеть дома", — признается госпожа Анжелетти.

Трудолюбие сопровождает ее всю жизнь: во время Второй мировой она работала на военном заводе, помогала семье в продуктовом магазине и официанткой. Затем она нашла дело своей жизни — украшения и моду.

Кроме работы, Анжелетти отмечает и базовые правила самоорганизации: ежедневно вставать, ухаживать за собой, есть и поддерживать порядок в собственной жизни. По ее словам, именно привычка заботиться о себе формирует фундамент долголетия.

Еще один принцип, которым она руководствуется, — находить радость в том, что делаешь, и строить отношения с людьми. Она уверена: если человеку не нравится работа, нужно ее менять. Именно общение с клиентами, по ее словам, вдохновляет и поддерживает в тонусе.

"Мне неважно, если они ничего не покупают. Они заходят на кофе — и это уже хорошо", — говорит она.

Соседи и партнерши по бизнесу называют Энн настоящей легендой и источником вдохновения. Они говорится, что она является "самым большим вдохновением" для них, потому что всегда "показывает, как сиять и жить, улыбается и торговаться за лучшую цену".

