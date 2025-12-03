"Сяяти та жити": 101-річна жінка розкрила свій неочікуваний секрет довголіття (відео)

101-річна мешканка Нью-Джерсі Енн Анжелетті досі працює шість днів на тиждень. Попри свій поважний вік, жінка керує ювелірним бізнесом разом із донькою та онучкою, їздить до міста на закупівлі та особисто веде переговори.

Енн каже, що головний секрет її енергійності — це робота, та зізнається, що не уявляє себе без справи. Про це вона розповіла в інтерв'ю ABC7NY.

"Якщо я вийду на пенсію — я помру. Я не можу просто сидіти вдома", — зізнається пані Анжелетті.

Працелюбність супроводжує її все життя: під час Другої світової вона працювала на військовому заводі, допомагала родині в продуктовій крамниці та офіціанткою. Потім вона знайшла справу свого життя — прикраси та моду.

Окрім роботи, Анжелетті наголошує й на базових правилах самоорганізації: щодня вставати, доглядати за собою, їсти та підтримувати порядок у власному житті. За її словами, саме звичка дбати про себе формує фундамент довголіття.

Ще один принцип, яким вона керується, — знаходити радість у тому, що робиш, та будувати стосунки з людьми. Вона впевнена: якщо людині не подобається робота, потрібно її змінювати. Саме спілкування з клієнтами, за її словами, надихає й підтримує у тонусі.

"Мені неважливо, якщо вони нічого не купують. Вони заходять на каву — і це вже добре", — каже вона.

Сусіди та партнерки по бізнесу називають Енн справжньою легендою та джерелом натхнення. Вони говориться, що вона є "найбільшим натхненням" для них, бо завжди "показує, як сяяти та жити, посміхається і торгуватися за кращу ціну".

