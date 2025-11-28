"Дві години щодня": 101-річна жінка розкрила неочікуваний секрет свого довголіття (відео)

101-річна Іняксі Ласа пережила Другу світову, рак молочної залози, два переломи стегна, операції на очах та навіть COVID-19 у 98 років. Жінка говорить, що саме улюблена справа на дві години в день дає їй тонус.

Сеньйора Ласа каже, що для неї вже краще "бути найстаршою в залі, ніж наймолодшою у будинку для літніх". Про це вона розповіла в інтерв'ю WhatstheJam.

Вона розповідає, що не пропускає жодного дня тренувань, а зараз часто навідується зі своїм 63-річним сином до залу. Жінка згадує, що почала ходити "тягати залізо", коли її доглядальниця отримала травму й віддала їй свою членську картку.

"Я почала ходити до спортзалу, коли мені було 94, але до цього я вже була дуже активною. Користувалася велотренажером і багато ходила пішки, але в залі мене підбадьорили, і чесно кажучи, це найкраще, що я зробила за останні роки. Взимку я встаю о 8-й ранку й іду на прогулянку, якщо не йде дощ", — розповідає іспанка.

Далі за звичним графіком — спортзал з силовими вправами тривалістю дві години. Пані Ласа каже, що вивчила всі вправи під наглядом фахівців, а тому займається вже сама.

"Оскільки в мене не дуже хороший зір, мені допомагає мій син. Фізичні вправи — це найкраще, що літня людина може зробити для свого здоров’я. І це найкращі ліки для довголіття", — зізнається іспанка.

Також жінка також дотримується раціону, що складається зі свіжих овочів і фруктів, оливкової олії та птиці місцевого походження. Згодом у раціоні замість яловичини з'явилося біле м'ясо, практично зникли цукор і борошно, лише в потрібній кількості.

Іняксі каже, що соціальні мережі допомогли "надати більше сили" людям її віку. За допомогою сина вона дуже швидко, майже випадково, зібрала 112 тисяч підписників у TikTok.

"Ми почали бавитися з соціальними мережами як із грою. Ми добре проводимо час, записуючи відео, але не думали, що хтось зверне на нас увагу. Соцмережі дають змогу посилити голос старших людей та привернути увагу до спільноти, яка зазнала чимало ударів долі", — зізнається уродженка країни Басків.

Своїми діями жінка хоче людей задуматися про важливість робити свою справу. Жінка говорить, що потрібно мати мотивацію, щоб "вставати з ліжка й щось робити, а для цього важливо залишатися хоч трохи функціональним, а спортзал і вправи допоможуть у цьому".

"Життя — це постійна боротьба, і потрібно продовжувати боротися з рішучістю. Треба боротися й ніколи не здаватися, ставати сильними перед негараздами й не опускати рук. Бачити рішення до того, як виникають проблеми, хоча інколи це непросто", — резюмує літня іспанка.

