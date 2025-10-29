111-річний чоловік поділився своїм "ритуалом довголіття": робить щодня (фото)

111-річний житель Китаю Чжань Чанчен поділився простим, але несподіваним секретом свого довголіття — щоденне вино і солодощі.

Чоловік, який народився 17 березня 1914 року в селі Ваньяо, на південь від Шанхая, пережив війни й зміну епох. Про це пише What's The Jam.

Сьогодні Чанчен оточений великою родиною. У нього дев'ятеро дітей віком від 59 до 82 років, а також численні онуки та правнуки. Попри вік, довгожитель зберігає активність: він щодня прокидається о п'ятій ранку, чистить зуби тричі на день і виходить на прогулянку в сад, щоб насолодитися сонячним ранком.

За словами сім'ї, старий обожнює солодке — навіть білий рис їсть тільки з цукром. Його невістка Цай Алу розповіла, що Чанчен може розсердитися, якщо каша виявиться недостатньо солодкою. Сім'я витрачає до чотирьох кілограмів цукру на місяць, але, попри це, аналізи показують, що його здоров'я в порядку.

Незважаючи на вік, Чжань Чанчен залишається бадьорим і самостійним Фото: Jam Press

Понад 50 років Чанчен займався плетінням з бамбука і став відомим майстром в окрузі Пін'ян, де досі зустрічається з друзями-однодумцями.

Хоча чоловік кинув палити за наполяганням сім'ї, він все ще носить пачку цигарок у кишені та з усмішкою пропонує їх перехожим.

"Він завжди жив просто. Миски рису і глечика води було для нього достатньо", — розповів його син Чжань Інтун.

Вино, за словами сім'ї, Чанчен теж не кинув пити. Келих вина для нього частина повсякденного ритуалу.

Сьогодні в селі Ваньяо живуть 22 людини, старші за 90 років, з них двоє переступили віковий рубіж. Сам Чжань Чанчен вважається другою за віком людиною в Китаї після Чжоу Женьціна, якому в листопаді виповниться 112 років.

