111-летний мужчина поделился своим "ритуалом долголетия": делает каждый день (фото)

111-летний житель Китая Чжань Чанчэн поделился простым, но неожиданным секретом своего долголетия — ежедневное вино и сладости.

Мужчина, родившийся 17 марта 1914 года в деревне Ваньяо, к югу от Шанхая, пережил войны и смену эпох. Об этом пишет What's The Jam.

Сегодня Чанчэн окружен большой семьей. У него девять детей в возрасте от 59 до 82 лет, а также многочисленные внуки и правнуки. Несмотря на возраст, долгожитель сохраняет активность: он каждый день просыпается в пять утра, чистит зубы трижды в день и выходит на прогулку в сад, чтобы насладиться солнечным утром.

По словам семьи, старик обожает сладкое — даже белый рис ест только с сахаром. Его невестка Цай Алу рассказала, что Чанчэн может рассердиться, если каша окажется недостаточно сладкой. Семья тратит до четырех килограммов сахара в месяц, но, несмотря на это, анализы показывают, что его здоровье в порядке.

Несмотря на возраст, Чжань Чанчэн остается бодрым и самостоятельным Фото: Jam Press

Более 50 лет Чанчэн занимался плетением из бамбука и стал известным мастером в округе Пинъян, где до сих пор встречается с друзьями-единомышленниками.

Хотя мужчина бросил курить по настоянию семьи, он все еще носит пачку сигарет в кармане и с улыбкой предлагает их прохожим.

"Он всегда жил просто. Миски риса и кувшина воды было для него достаточно", — рассказал его сын Чжань Интун.

Вино, по словам семьи, Чанчэн тоже не бросил пить. Бокал вина для него часть повседневного ритуала.

Сегодня в деревне Ваньяо живут 22 человека старше 90 лет, из них двое перешагнули вековой рубеж. Сам Чжань Чанчэн считается вторым по возрасту человеком в Китае после Чжоу Жэньцина, которому в ноябре исполнится 112 лет.

