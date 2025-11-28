"Два часа каждый день": 101-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет своего долголетия (видео)

101-летняя Инякси Ласа пережила Вторую мировую, рак молочной железы, два перелома бедра, операции на глазах и даже COVID-19 в 98 лет. Женщина говорит, что именно любимое дело на два часа в день дает ей тонус.

Сеньора Ласа говорит, что для нее уже лучше "быть самой старшей в зале, чем самой молодой в доме престарелых". Об этом она рассказала в интервью WhatstheJam.

Она рассказывает, что не пропускает ни одного дня тренировок, а сейчас часто наведывается со своим 63-летним сыном в зал. Женщина вспоминает, что начала ходить "таскать железо", когда ее сиделка получила травму и отдала ей свою членскую карточку.

"Я начала ходить в спортзал, когда мне было 94, но до этого я уже была очень активной. Пользовалась велотренажером и много ходила пешком, но в зале меня подбодрили, и честно говоря, это лучшее, что я сделала за последние годы. Зимой я встаю в 8 утра и иду на прогулку, если не идет дождь", — рассказывает испанка.

Далее по привычному графику — спортзал с силовыми упражнениями продолжительностью два часа. Госпожа Ласа говорит, что изучила все упражнения под наблюдением специалистов, а потому занимается уже сама.

"Поскольку у меня не очень хорошее зрение, мне помогает мой сын. Физические упражнения — это лучшее, что пожилой человек может сделать для своего здоровья. И это лучшее лекарство для долголетия", — признается испанка.

Также женщина также придерживается рациона, состоящего из свежих овощей и фруктов, оливкового масла и птицы местного происхождения. Со временем в рационе вместо говядины появилось белое мясо, практически исчезли сахар и мука, только в нужном количестве.

Инякси говорит, что социальные сети помогли "придать больше силы" людям ее возраста. С помощью сына она очень быстро, почти случайно, собрала 112 тысяч подписчиков в TikTok.

"Мы начали играть с социальными сетями как с игрой. Мы хорошо проводим время, записывая видео, но не думали, что кто-то обратит на нас внимание. Соцсети позволяют усилить голос старших людей и привлечь внимание к сообществу, которое претерпело немало ударов судьбы", — признается уроженка страны Басков.

Своими действиями женщина хочет людей задуматься о важности делать свое дело. Женщина говорит, что нужно иметь мотивацию, чтобы "вставать с постели и что-то делать, а для этого важно оставаться хоть немного функциональным, а спортзал и упражнения помогут в этом".

"Жизнь — это постоянная борьба, и нужно продолжать бороться с решимостью. Надо бороться и никогда не сдаваться, становиться сильными перед невзгодами и не опускать рук. Видеть решения до того, как возникают проблемы, хотя иногда это непросто", — резюмирует пожилая испанка.

