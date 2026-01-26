22 км під землею без аварійних виходів: де розташований найдовший тунель у світі

Лердальський автомобільний тунель — це унікальна споруда, побудована в Норвегії. Цей тунель не змогли переплюнути навіть у Китаї.

Найдовший тунель у світі настільки довгий, що водії проводять у темряві майже 20 хвилин, а всередині нього розташовано безліч пунктів екстреної допомоги на випадок виникнення проблем, пише Mirror.

Лердальський тунель — це унікальна споруда

Тунель Лердал, або Лердальський тунель, було відкрито 2000 року, він слугує транспортним коридором завдовжки 24,5 км для автомобілістів у норвезькому окрузі Вестланд між Лердалом і Аурландом. Цей найважливіший маршрут, що не потребує переправи на поромі, з'єднує два найбільших міста країни, Осло і Берген.

Тунель Лердал прокладений через масивний, важкопрохідний гірський хребет, що з'єднує два міста, і його будівництво обійшлося, за оцінками, в 1,08 мільярда норвезьких крон (13,1 млн доларів США) на момент побудови.

Хоча це тунель, що проходить під скелями, він зовсім не темний і не страшний. Водіїв, які проїжджають цією ділянкою автомагістралі, радує різнокольорове підсвічування, що змінюється від синього до жовтого і рожевого.

Хоча світлові сигнали являють собою приємне видовище, це не просто шоу, вони спеціально розроблені для того, щоб водії залишалися уважними під час руху системою тунелів. У деяких місцях тунель розширюється у більш відкриту печеру, де водії можуть зупинитися на деякий час, щоб перервати незвично довгу підземну поїздку. І зробити фото на пам'ять.

Лердальський тунель — в'їзд Фото: Wikipedia

Починаючи з 2025 року і приблизно протягом чотирьох років тунель буде повністю закриватися на чотирнадцять годин щоночі для модернізації відповідно до змін у правилах безпеки ЄС. Чим водії дуже засмучені, бо альтернативні маршрути менш зручні, а взимку часто закриті через снігопад.

У тунелі немає аварійних виходів, але вжито численних заходів безпеки на випадок аварії, пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Через кожні 250 метрів встановлено телефони екстреного зв'язку з поліцією, пожежниками та лікарнями. Вогнегасники розміщені через кожні 125 метрів. У разі використання телефону екстреного зв'язку або підняття вогнегасника по всьому тунелю спалахують стоп-сигнали та електронні табло з попередженнями та сам тунель закривається.

За розмірами цей тунель перевершує двох своїх найближчих конкурентів, кожен з яких побудований у набагато більших країнах. Це 22-кілометровий Тяньшаньський тунель Шенлі в Сіньцзяні, Китай, і WestConnex, який має ті самі розміри і проходить через Сідней, Австралія.

