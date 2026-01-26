22 км під землею без аварійних виходів: де розташований найдовший тунель у світі
Лердальський автомобільний тунель — це унікальна споруда, побудована в Норвегії. Цей тунель не змогли переплюнути навіть у Китаї.
Найдовший тунель у світі настільки довгий, що водії проводять у темряві майже 20 хвилин, а всередині нього розташовано безліч пунктів екстреної допомоги на випадок виникнення проблем, пише Mirror.
Тунель Лердал, або Лердальський тунель, було відкрито 2000 року, він слугує транспортним коридором завдовжки 24,5 км для автомобілістів у норвезькому окрузі Вестланд між Лердалом і Аурландом. Цей найважливіший маршрут, що не потребує переправи на поромі, з'єднує два найбільших міста країни, Осло і Берген.
Тунель Лердал прокладений через масивний, важкопрохідний гірський хребет, що з'єднує два міста, і його будівництво обійшлося, за оцінками, в 1,08 мільярда норвезьких крон (13,1 млн доларів США) на момент побудови.
Хоча це тунель, що проходить під скелями, він зовсім не темний і не страшний. Водіїв, які проїжджають цією ділянкою автомагістралі, радує різнокольорове підсвічування, що змінюється від синього до жовтого і рожевого.
Хоча світлові сигнали являють собою приємне видовище, це не просто шоу, вони спеціально розроблені для того, щоб водії залишалися уважними під час руху системою тунелів. У деяких місцях тунель розширюється у більш відкриту печеру, де водії можуть зупинитися на деякий час, щоб перервати незвично довгу підземну поїздку. І зробити фото на пам'ять.
Починаючи з 2025 року і приблизно протягом чотирьох років тунель буде повністю закриватися на чотирнадцять годин щоночі для модернізації відповідно до змін у правилах безпеки ЄС. Чим водії дуже засмучені, бо альтернативні маршрути менш зручні, а взимку часто закриті через снігопад.
У тунелі немає аварійних виходів, але вжито численних заходів безпеки на випадок аварії, пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Через кожні 250 метрів встановлено телефони екстреного зв'язку з поліцією, пожежниками та лікарнями. Вогнегасники розміщені через кожні 125 метрів. У разі використання телефону екстреного зв'язку або підняття вогнегасника по всьому тунелю спалахують стоп-сигнали та електронні табло з попередженнями та сам тунель закривається.
За розмірами цей тунель перевершує двох своїх найближчих конкурентів, кожен з яких побудований у набагато більших країнах. Це 22-кілометровий Тяньшаньський тунель Шенлі в Сіньцзяні, Китай, і WestConnex, який має ті самі розміри і проходить через Сідней, Австралія.
Нагадаємо, пасажири Eurostar нещодавно застрягли в поїздах більш ніж на десять годин за ніч, а іншим пасажирам LeShuttle довелося йти пішки через тунель під Ла-Маншем.
Також нещодавно стало відомо, що Китай теж хоче побудувати підводний тунель до США.