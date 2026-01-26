22 км под землей без аварийных выходов: где находится самый длинный туннель в мире

Лэрдальский автомобильный туннель — это уникальное сооружение, построенное в Норвегии. Этот тоннель не смогли переплюнуть даже в Китае.

Самый длинный туннель в мире настолько длинный, что водители проводят в темноте почти 20 минут, а внутри него расположено множество пунктов экстренной помощи на случай возникновения проблем, пишет Mirror.

Лэрдальский туннель - это уникальное сооружение

Туннель Лэрдал, или Лэрдальский туннель, был открыт в 2000 году и служит транспортным коридором длиной 24,5 км для автомобилистов в норвежском округе Вестланд между Лэрдалом и Аурландом. Этот важнейший маршрут, не требующий переправы на пароме, соединяет два крупнейших города страны, Осло и Берген.

Туннель Лэрдал проложен через массивный, труднопроходимый горный хребет, соединяющий два города, и его строительство обошлось, по оценкам, в 1,08 миллиарда норвежских крон (13,1 млн долларов США) на момент постройки.

Хотя это туннель, проходящий под скалами, он вовсе не темный и не страшный. Водителей, проезжающих по этому участку автомагистрали, радует разноцветная подсветка, которая меняется от синего до желтого и розового.

Хотя световые сигналы представляют собой приятное зрелище, это не просто шоу, они специально разработаны для того, чтобы водители оставались внимательными во время движения по системе туннелей. В некоторых местах туннель расширяется в более открытую пещеру, где водители могут остановиться на некоторое время, чтобы прервать необычно долгую подземную поездку. И сделать фото на память.

Лэрдальский туннель - въезд Фото: Wikipedia

Начиная с 2025 года и примерно в течение четырех лет туннель будет полностью закрываться на четырнадцать часов каждую ночь для модернизации в соответствии с изменениями в правилах безопасности ЕС. Чем водители очень опечалены, так как альтернативные маршруты менее удобны, а зимой часто закрыты из-за снегопада.

В туннеле нет аварийных выходов, но приняты многочисленные меры безопасности на случай аварии, пожара или другой чрезвычайной ситуации. Через каждые 250 метров установлены телефоны экстренной связи с полицией, пожарными и больницами. Огнетушители размещены через каждые 125 метров. При использовании телефона экстренной связи или поднятии огнетушителя по всему туннелю загораются стоп-сигналы и электронные табло с предупреждениями та сам туннель закрывается.

По размерам этот тоннель превосходит двух своих ближайших конкурентов, каждый из которых построен в гораздо более крупных странах. Это 22-километровый Тяньшаньский тоннель Шэнли в Синьцзяне, Китай, и WestConnex, который имеет те же размеры и проходит через Сидней, Австралия.

