Найбільш обговорювані близнюки, яких ніколи не було: що про них відомо (відео)

Створені за допомогою штучного інтелекту сіамські близнюки Валерія та Каміла несподівано стали новими зірками соціальних мереж.

За короткий час цифрові аватари зібрали сотні тисяч передплатників і перетворилися на одних із найбільш обговорюваних ШІ-інфлюенсерів в інтернеті. Про це пише Oddity Central.

У чому особливість ШІ-близнюків

На тлі зростаючої конкуренції серед віртуальних моделей творцям дедалі складніше дивувати аудиторію. Ідеальна зовнішність, бездоганна шкіра і фотогенічність уже не гарантують успіх. Однак образ сіамських близнюків, згенерованих ШІ, виявився тією самою нішею, яка миттєво привернула увагу користувачів.

Валерія і Каміла виглядають як ефектні молоді жінки з яскравою зовнішністю і загальною анатомією. Швидкий перегляд їхньої сторінки в Instagram дає змогу зрозуміти, що зображення згенеровані, проте багато хто з майже 280 тисяч підписників або не здогадуються про це, або не надають значення. Коментарі під публікаціями рясніють компліментами, сердечками та навіть запрошеннями на побачення.

Відео дня

Вигадана біографія

Інтерес до акаунту посилюється і внаслідок ретельно продуманої легенди. Творці придумали для Валерії та Каміли вигадану біографію, включно з "дитячими" фотографіями, створеними ШІ, та історіями з їхнього повсякденного життя. Це зробило образи більш "живими" і переконливими настільки, що для багатьох підписників питання їхньої реальності просто перестало бути важливим.

В одному з постів близнюки розповіли драматичну історію про важке дитинство і численні операції. За легендою, їхні хребти були небезпечно зрощені, через що їм довелося перенести кілька хірургічних втручань, а на тілі нібито залишилися шрами, які вони називають "прекрасними".

Цікаво, що на відміну від інших відомих ШІ-інфлюенсерів, Валерія і Каміла жодного разу прямо не заявляли, що вони є продуктом штучного інтелекту. Така невизначеність підігріває інтерес і викликає суперечки. Одні вважають це частиною креативного експерименту, інші підозрюють можливі комерційні плани, включно з переведенням аудиторії на платні платформи.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Незвичайний зріст британської моделі допоміг їй набрати мільйон підписників. Дівчина розповіла про прохання своїх шанувальників.

Бразильська модель Каміла Родрігес Кардозу після трагедії в житті розірвала зв'язки з шоубізнесом і вирішила присвятити своє життя Богу. Зараз екскоролева краси носить одяг черниці та розповідає про свою місію в монастирі.

Крім того, побожна модель Софі Рейн зі США поділилася в соцмережах вражаючою статистикою своїх доходів за останні два роки.