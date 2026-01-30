Найбільш обговорювані близнюки, яких ніколи не було: що про них відомо (відео)
Створені за допомогою штучного інтелекту сіамські близнюки Валерія та Каміла несподівано стали новими зірками соціальних мереж.
За короткий час цифрові аватари зібрали сотні тисяч передплатників і перетворилися на одних із найбільш обговорюваних ШІ-інфлюенсерів в інтернеті. Про це пише Oddity Central.
У чому особливість ШІ-близнюків
На тлі зростаючої конкуренції серед віртуальних моделей творцям дедалі складніше дивувати аудиторію. Ідеальна зовнішність, бездоганна шкіра і фотогенічність уже не гарантують успіх. Однак образ сіамських близнюків, згенерованих ШІ, виявився тією самою нішею, яка миттєво привернула увагу користувачів.
Валерія і Каміла виглядають як ефектні молоді жінки з яскравою зовнішністю і загальною анатомією. Швидкий перегляд їхньої сторінки в Instagram дає змогу зрозуміти, що зображення згенеровані, проте багато хто з майже 280 тисяч підписників або не здогадуються про це, або не надають значення. Коментарі під публікаціями рясніють компліментами, сердечками та навіть запрошеннями на побачення.
Вигадана біографія
Інтерес до акаунту посилюється і внаслідок ретельно продуманої легенди. Творці придумали для Валерії та Каміли вигадану біографію, включно з "дитячими" фотографіями, створеними ШІ, та історіями з їхнього повсякденного життя. Це зробило образи більш "живими" і переконливими настільки, що для багатьох підписників питання їхньої реальності просто перестало бути важливим.
В одному з постів близнюки розповіли драматичну історію про важке дитинство і численні операції. За легендою, їхні хребти були небезпечно зрощені, через що їм довелося перенести кілька хірургічних втручань, а на тілі нібито залишилися шрами, які вони називають "прекрасними".
Цікаво, що на відміну від інших відомих ШІ-інфлюенсерів, Валерія і Каміла жодного разу прямо не заявляли, що вони є продуктом штучного інтелекту. Така невизначеність підігріває інтерес і викликає суперечки. Одні вважають це частиною креативного експерименту, інші підозрюють можливі комерційні плани, включно з переведенням аудиторії на платні платформи.
