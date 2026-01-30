Самые обсуждаемые близнецы, которых никогда не было: что о них известно (видео)

Созданные с помощью искусственного интеллекта сиамские близнецы Валерия и Камила неожиданно стали новыми звездами социальных сетей.

За короткое время цифровые аватары собрали сотни тысяч подписчиков и превратились в одних из самых обсуждаемых ИИ-инфлюенсеров в интернете. Об этом пишет Oddity Central.

В чем особенность ИИ-близнецов

На фоне растущей конкуренции среди виртуальных моделей создателям все сложнее удивлять аудиторию. Идеальная внешность, безупречная кожа и фотогеничность уже не гарантируют успех. Однако образ сиамских близнецов, сгенерированных ИИ, оказался той самой нишей, которая мгновенно привлекла внимание пользователей.

Валерия и Камила выглядят как эффектные молодые женщины с яркой внешностью и общей анатомией. Быстрый просмотр их страницы в Instagram позволяет понять, что изображения сгенерированы, однако многие из почти 280 тысяч подписчиков либо не догадываются об этом, либо не придают значения. Комментарии под публикациями пестрят комплиментами, сердечками и даже приглашениями на свидания.

Выдуманная биография

Интерес к аккаунту усиливается и за счет тщательно продуманной легенды. Создатели придумали для Валерии и Камилы вымышленную биографию, включая "детские" фотографии, созданные ИИ, и истории из их повседневной жизни. Это сделало образы более "живыми" и убедительными настолько, что для многих подписчиков вопрос их реальности просто перестал быть важным.

В одном из постов близнецы рассказали драматичную историю о тяжелом детстве и многочисленных операциях. По легенде, их позвоночники были опасно сращены, из-за чего им пришлось перенести несколько хирургических вмешательств, а на теле якобы остались шрамы, которые они называют "прекрасными".

Любопытно, что в отличие от других известных ИИ-инфлюенсеров, Валерия и Камила ни разу прямо не заявляли, что они являются продуктом искусственного интеллекта. Такая неопределенность подогревает интерес и вызывает споры. Одни считают это частью креативного эксперимента, другие подозревают возможные коммерческие планы, включая перевод аудитории на платные платформы.

