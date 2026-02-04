Модель виклала відео, після якого отримала 85 пропозицій про шлюб

Блогерка з Аризони (США) стала популярною в соцмережах після того, як її гумористичне відео викликало шквал повідомлень із пропозиціями вийти заміж. Катріна Роуз зізналася, що звикла до уваги, але такої реакції не очікувала.

Модель з Аризони Катріна Роуз несподівано опинилася в центрі бурхливого обговорення в соцмережах після публікації жартівливого відео. Короткий ролик швидко став вірусним і зібрав сотні тисяч переглядів і потік повідомлень від чоловіків з усього світу. Про це пише Daily Star.

За словами 20-річної блогерки, всього за один день вона отримала 85 пропозицій руки та серця. Дівчина зазначила, що це був не флірт і не спроби познайомитися. Чоловіки одразу говорили про шлюб.

Чому чоловіки одразу заговорили про шлюб

Катріна зізналася, що звикла до уваги, але такої реакції не очікувала. В особисті повідомлення їй надсилали зізнання в коханні, обіцянки серйозних стосунків і навіть цілі "історії про майбутнє сімейне життя". Один із прихильників настільки намагався виділитися, що написав у коментарях повноцінний роман про те, який вигляд могло б мати їхнє кохання.

Сама модель поставилася до ситуації з гумором та іронією, пожартувавши, що, здається, надихнула новий жанр фанфіків. Однак на жодну пропозицію вона відповідати не стала.

Катріна підкреслила, що впевненість у собі та харизма відчувається навіть через екран, але це не означає готовність до стосунків із першим зустрічним. За її словами, їй важливий зміст, а не статус, зовнішність або гроші потенційного партнера.

Модель не поспішає з вибором

Американка також зазначила, що не вважає себе зобов'язаною відповідати взаємністю тільки через увагу в інтернеті. Наразі їй комфортно просто спілкуватися з підписниками, хоча вона не виключає, що в майбутньому може розглянути реальне знайомство, але тільки якщо між нею і людиною виникне справжня хімія.

"Приємно усвідомлювати, що у мене є вибір. Навіть якщо це всього лише інтернет. Це точно додає впевненості в собі", — додала Катріна.

