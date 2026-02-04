Модель выложила видео, после которого получила 85 предложений о браке

Блогерка из Аризоны (США) стала популярной в соцсетях после того, как ее юмористическое видео вызвало шквал сообщений с предложениями выйти замуж. Катрина Роуз призналась, что привыкла к вниманию, но такой реакции не ожидала.

Модель из Аризоны Катрина Роуз неожиданно оказалась в центре бурного обсуждения в соцсетях после публикации шуточного видео. Короткий ролик быстро стал вирусным и собрал сотни тысяч просмотров и поток сообщений от мужчин со всего мира. Об этом пишет Daily Star.

По словам 20-летней блогерки, всего за один день она получила 85 предложений руки и сердца. Девушка отметила, что это был не флирт и не попытки познакомиться. Мужчины сразу говорили о браке.

Почему мужчины сразу заговорили о браке

Катрина призналась, что привыкла к вниманию, но такой реакции не ожидала. В личные сообщения ей присылали признания в любви, обещания серьезных отношений и даже целые "истории о будущей семейной жизни". Один из поклонников настолько старался выделиться, что написал в комментариях полноценный роман о том, как могла бы выглядеть их любовь.

Відео дня

Сама модель отнеслась к ситуации с юмором и иронией, пошутив, что, кажется, вдохновила новый жанр фанфиков. Однако ни на одно предложение она отвечать не стала.

По словам 20-летней блогерки, всего за один день она получила 85 предложений руки и сердца Фото: Jam Press

Катрина подчеркнула, что уверенность в себе и харизма чувствуется даже через экран, но это не означает готовность к отношениям с первым встречным. По ее словам, ей важно содержание, а не статус, внешность или деньги потенциального партнера.

Модель не спешит с выбором

Американка также отметила, что не считает себя обязанной отвечать взаимностью только из-за внимания в интернете. Сейчас ей комфортно просто общаться с подписчиками, хотя она не исключает, что в будущем может рассмотреть реальное знакомство, но только если между ней и человеком возникнет настоящая химия.

"Приятно осознавать, что у меня есть выбор. Даже если это всего лишь интернет. Это точно добавляет уверенности в себе", — добавила Катрина.

Ранее Фокус сообщал, что:

Необычны рост британской модели помог ей набрать миллион подписчиков. Девушка рассказала о просьбах своих поклонников.

Бразильская модель Камила Родригес Кардозу после трагедии в жизни разорвала связи с шоубизнесом и решила посвятить свою жизнь Богу. Сейчас экс-королева красоты носит одежду монахини и рассказывает о своей миссии в монастыре.

Кроме того, набожная модель Софи Рейн из США поделилась в соцсетях впечатляющей статистикой своих доходов за последние два года.