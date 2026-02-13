Висічений у камені: у Британії продають унікальний печерний будинок (фото)

Цей будинок, відомий як Rock Cottage, був побудований 1511 року. І з 16 століття обзавівся фасадом, який приховує справжній притулок у печері. У скелі висічені спальні, сарай і навіть затишна вітальня.

Цей унікальний котедж із трьома спальнями спочатку був висічений у піщаниковій печері в сільській місцевості Вулверлі, графство Вустершир, у регіоні Вест-Мідлендс в Англії. І модернізований два століття потому, пише Domain.

Зовні котедж має цілком звичайний вигляд Фото: Соцсети

Будинок складається з чотирьох з'єднаних між собою рівнів, у вітальні видно відкриті балки, а також встановлено дров'яну піч. Головна спальня з ванною кімнатою розташована на горищі будинку. А ще одна спальня розташована всередині печери.

Одна зі спалень розташована просто в печері Фото: Соцсети

Цей унікальний об'єкт нерухомості перебуває у володінні однієї родини вже понад 60 років. За словами нинішнього власника, приблизно 80% житлового приміщення розташоване всередині печери.

"Придбаний дідом нинішнього власника 1963 року, ветераном Першої світової війни, нагородженим бойовими орденами, будинок дбайливо підтримували і покращували протягом десятиліть", — ідеться в оголошенні.

Об'єкт буде виставлено на аукціон 11 березня 2026 року. Орієнтовна ціна становить 525 000 фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона доларів).

Схожі скельні будинки є і в Стаффордширі, в регіоні Кінвер-Едж, але зараз це туристична пам'ятка, хоча люди в них жили до середини ХХ століття. Згідно з переписом 1861 року, в будинках-печерах мешкали 11 сімей.

М'який червоний піщаник давав змогу відносно легко викопувати і розширювати житло. Кімнати можна було збільшувати в міру зростання сімей, і в багатьох кам'яних будинках навіть здавали квартири сезонним робітникам. Незважаючи на відсутність водопроводу й електрики, кам'яні будинки пропонували переваги порівняно з міським житлом того періоду, включно зі свіжим повітрям, можливістю розбити сад і уникнути пожежі, які в той час часто траплялися в великих містах.

Скельні будинки набули ширшої популярності наприкінці ХІХ і на початку ХХ століть, коли відкрили залізницю. І спорожніли через відсутність сучасних зручностей.

