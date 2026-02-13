Высечен в камне: в Британии продают уникальный пещерный дом (фото)

Этот дом, известный как Rock Cottage, был построен в 1511 году. И с 16 века обзавелся фасадом, который скрывает настоящее убежище в пещере. В скале высечены спальни, сарай и даже уютная гостиная.

Этот уникальный коттедж с тремя спальнями изначально был высечен в песчаниковой пещере в сельской местности Вулверли, графство Вустершир, в регионе Уэст-Мидлендс в Англии. И модернизирован два века спустя, пишет Domain.

Снаружи коттедж выглядит вполне обычно Фото: Соцсети

Дом состоит из четырех соединенных между собой уровней, в гостиной видны открытые балки, а также установлена ​​дровяная печь. Главная спальня с ванной комнатой расположена на чердаке дома. А еще одна спальня расположена внутри пещеры.

Одна из спален расположена прямо в пещере Фото: Соцсети

Этот уникальный объект недвижимости находится во владении одной семьи уже более 60 лет. По словам нынешнего владельца, примерно 80% жилого помещения расположено внутри пещеры.

"Приобретенный дедом нынешнего владельца в 1963 году, ветераном Первой мировой войны, награжденным боевыми орденами, дом бережно поддерживался и улучшался на протяжении десятилетий", — говорится в объявлении.

Объект будет выставлен на аукцион 11 марта 2026 года. Ориентировочная цена составляет 525 000 фунтов стерлингов (около 1 миллион долларов).

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Схожие скальные дома есть и в Стаффордшире, в регионе Кинвер-Эдж, но сейчас это туристическая достопримечательность, хотя люди в них жили до середины ХХ века. Согласно переписи 1861 года, в домах-пещерах жили 11 семей.

Мягкий красный песчаник позволял относительно легко выкапывать и расширять жилища. Комнаты можно было увеличивать по мере роста семей, и во многих каменных домах даже сдавали квартиры сезонным рабочим. Несмотря на отсутствие водопровода и электричества, каменные дома предлагали преимущества по сравнению с городским жильем того периода, включая свежий воздух, возможность разбить сад и избежать пожара, которые в то время часто случались в крпных городах.

Скальные дома приобрели более широкую известность в конце XIX и начале XX веков, когда открыли железную дорогу. И опустели из-за отсутствия современных удобств.

