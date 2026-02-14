"Ти полонив моє серце": Білий дім опублікував валентинки з Трампом, Мадуро і Гренландією (фото)

Білий дім опублікував серію листівок до Дня святого Валентина. На них зображено резонансні моменти та меми другого президентського терміну Дональда Трампа.

Валентинки опубліковані 14 лютого в офіційному акаунті Білого дому в мережі X з підписом: "Зроблено саме для вас". Також листівки з'явилися в Instagram адміністрації президента США Дональда Трампа.

На першій із них зобрежений президент Венесуели Ніколас Мадуро, захоплений американськими командос під час операції "Абсолютна рішучість" 3 січня 2026 року, у кайданах із зав'язаними очима.

"Ти полонив моє серце", — звучить підпис на листівці.

Валентинка з фото захоплення Ніколаса Мадуро Фото: The White House

На другій валентинці президент США Дональд Трамп тримає в руках щойно підписаний виконавчий указ.

"Виконавчий указ 4547: Ти мій Валентин", — написано в документі.

Валентина Білого дому з "указом" Трампа Фото: The White House

Третя валентинка від Білого дому містить світлину сенатора-демократа від Штату Меріленд Кріса Ван Голлена, який "п'є маргариту" з імовірним членом банди MS-13 Кілмаром Абрего Гарсією в Сальвадорі.

"Моя любов до тебе така ж сильна, як любов демократів до нелегальних іноземців. Я б пролетів 1537 миль, щоб випити з тобою!" — підписане фото.

Білий дім у валентинці висміює демократів за "любов до іноземців" Фото: The White House

На четвертій листівці зображено острів Гренландія, який прагне отримати від Данії Дональд Трамп. У ній обіграно англомовний термін "situationship", що означає романтичні стосунки без чіткого статусу за зобов'язань.

"Настав час визначитися з нашими "сітуейшншіп", — говорить підпис.

Білий дім хоче "визначити стосунки" з Гренландією Фото: The White House

Валентинка з сомбреро з написом "моєму колишньому", за словами журналістів New York Post, відсилає до традиційного мексиканського головного убору, який Білий дім використовував для тролінгу лідерів демократів Чака Шумера та Хакіма Джеффріса під час рекордно тривалого 43-денного шатдауну уряду восени 2025 року.

Сомбреро на валентинці Білого дому є відсилкою до тролінгу демократів Фото: The White House

Також Білий дім використав для однієї з валентинок фірмову фразу Трампа з його дописів у Truth Social: "Дякую за вашу увагу до цього питання" зі стрілкою до словосполучення "Моє серце".

Білий дім використав фірмову фразу Трампа для валентинки Фото: The White House

На останній валентинці зображено державного секретаря США Марка Рубіо.

"Не змушуй мене працювати заради твоєї любові", — говорить підпис із відсилкою до численних обов'язків Рубіо під час другого терміну Трампа.

Марко Рубіо на валентинці від Білого дому Фото: The White House

