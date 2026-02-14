"Ты пленил мое сердце": Белый дом опубликовал валентинки с Трампом, Мадуро и Гренландией (фото)

Белый дом опубликовал серию открыток ко Дню святого Валентина. На них изображены резонансные моменты и мемы второго президентского срока Дональда Трампа.

Валентинки опубликованы 14 февраля в официальном аккаунте Белого дома в сети X с подписью: "Сделано именно для вас". Также открытки появились в Instagram администрации президента США Дональда Трампа.

На первой из них изображен президент Венесуэлы Николас Мадуро, захваченный американскими коммандос во время операции "Абсолютная решимость" 3 января 2026 года, в кандалах с завязанными глазами.

"Ты пленил мое сердце", — звучит подпись на открытке.

Валентинка с фото восхищения Николаса Мадуро Фото: The White House

На второй валентинке президент США Дональд Трамп держит в руках только что подписанный исполнительный указ.

"Исполнительный указ 4547: Ты мой Валентин", — написано в документе.

Валентина Белого дома с "указом" Трампа Фото: The White House

Третья валентинка от Белого дома содержит фотографию сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена, который "пьет маргариту" с вероятным членом банды MS-13 Килмаром Абрего Гарсией в Сальвадоре.

"Моя любовь к тебе такая же сильная, как любовь демократов к нелегальным иностранцам. Я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой!" — подписано фото.

Белый дом в валентинке высмеивает демократов за "любовь к иностранцам" Фото: The White House

На четвертой открытке изображен остров Гренландия, который стремится получить от Дании Дональд Трамп. В ней обыгран англоязычный термин "situationship", что означает романтические отношения без четкого статуса и обязательств.

"Пришло время определиться с нашими "ситуэйшншип", — гласит подпись.

Белый дом хочет "определить отношения" с Гренландией Фото: The White House

Валентинка с сомбреро с надписью "моему бывшему", по словам журналистов New York Post, отсылает к традиционному мексиканскому головному убору, который Белый дом использовал для троллинга лидеров демократов Чака Шумера и Хакима Джеффриса во время рекордно длительного 43-дневного шатдауна правительства осенью 2025 года.

Сомбреро на валентинке Белого дома является отсылкой к троллингу демократов Фото: The White House

Также Белый дом использовал для одной из валентинок фирменную фразу Трампа из его сообщений в Truth Social: "Спасибо за ваше внимание к этому вопросу" со стрелкой к словосочетанию "Мое сердце".

Белый дом использовал фирменную фразу Трампа для валентинки Фото: The White House

На последней валентинке изображен государственный секретарь США Марк Рубио.

"Не заставляй меня работать ради твоей любви", — гласит подпись с отсылкой к многочисленным обязанностям Рубио во время второго срока Трампа.

Марко Рубио на валентинке от Белого дома Фото: The White House

