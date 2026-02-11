В 7 странах мира не отмечают День святого Валентина: где за празднование грозит тюрьма

Влюбленные в разных уголках мира 14 февраля отмечают День святого Валентина цветами, подарками и романтическими свиданиями. Впрочем, в ряде стран не принимают этот праздник, а иногда даже устраивают рейды и лишают граждан свободы.

О запрете на празднование Дня святого Валентина в некоторых странах пишет Wedded Wonderland. Авторы статьи напомнили, что история этого праздника достигает Древнего Рима, и со времен средневековья его отмечали преимущественно западные христиане. Несмотря на то, что этот праздник стал не только религиозным и приобрел популярность в мире, ряд восточных стран отказываются от него, а некоторые правительства — запрещают под угрозой сурового наказания.

День святого Валентина запрещен в Малайзии

Авторы статьи отметили, что около 61% населения в Малайзии исповедуют ислам, которому противоречит концепция Дня святого Валентина. Исламские власти страны с 2005 года издали религиозную фетву, которая запрещает этот романтический праздник.

Малазийская Исламская моральная полиция в 2011 году арестовала 80 мусульманских пар, которые отмечали День влюбленных 14 февраля. Офицеры провели рейды в отелях Селангора и Куала-Лумпура.

Индонезия

Несмотря на попытки религиозных чиновников и священнослужителей Индонезии запретить День святого Валентина, многие граждане страны продолжают его праздновать. При этом в последние годы в Индонезии проходили многочисленные протесты: их участники утверждали, что День влюбленных пропагандирует случайные добрачные связи и употребление алкоголя, что является грубым нарушением исламского права.

Несмотря на это, в индонезийской столице Джакарте праздник приобрел популярность, и местные компании стараются на нем зарабатывать.

Иран

Тегеран в последние годы пытается запретить День святого Валентина в Иране, называя его "декадентским западным обычаем". Ресторанам и магазинам угрожают судебными преследованиями за продажи подарков и проведение празднования 14 февраля.

По словам авторов статьи, несмотря на запреты многочисленные рестораны в иранской столице полностью забронированы на праздничный день, а на магазинных полках продаются плюшевые игрушки и шоколад. Заведения используют наблюдателей, которые предупреждают о приближении патрульных инспекторов в случае проверок.

Индия

Индийское правительство после обретения независимости от Британской империи в 1947 году отказалось от пропаганды ценностей и культуры западного мира.

Пакистан

В Пакистане из-за празднования Дня святого Валентина происходили многочисленные беспорядки. В частности, в 2014 году вспыхнул конфликт между двумя университетами относительно идеологии празднования Дня влюбленных с точки зрения исламского права. Студенты забрасывали друг друга камнями, а завершилась стычка стрельбой, во время которой трое молодых людей получили ранения.

Высокий суд Исламабада 7 февраля 2018 года запретил День святого Валентина в стране, аргументировав это тем, что праздник является культурным импортом Запада и "противоречит учению ислама".

Саудовская Аравия

В Саудовской Аравии табуированы публичные проявления чувств, а празднование Дня святого Валентина грозит суровым наказанием. В 2014 году пятерых граждан страны приговорили к 39 годам заключения и 4 500 ударов палкой после того, как их 14 февраля поймали на танцах с шестью женщинами, которые не были их женами.

В любой другой день в Саудовской Аравии можно купить красные розы и другие романтические подарки без препятствий, однако в День влюбленных покупать их строго запрещено, включая одежду красного цвета.

Россия

Хотя формально в РФ не запрещено праздновать День влюбленных 14 февраля, российские власти ассоциируют его с западной культурой и пытаются стереть упоминания о святом Валентине. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что западный праздник нужно "перепрофилировать" и отмечать вместо него День любви или День плюшевой игрушки.

