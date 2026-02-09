10 лучших платьев, которые модницы надевают на День святого Валентина (фото)

Найти идеальное платье для свидания — это настоящее искусство. Речь идет не только о внешнем виде, но и об ощущении уверенности в себе — будь то ваше первое празднование Дня святого Валентина или романтический ужин при свечах после десяти лет брака.

Если вы ищете сексуальное платье для свидания — вы по адресу. Здесь собрали подборку образов, которые точно не останутся незамеченными. От смелых и драматичных до сдержанных и утонченных — это ваш гид по стилю для идеального вечера, пишет Hello.

В подборке — романтичные красные платья, соблазнительные разрезы до бедра и роскошные черные кружевные вечерние модели. Здесь разные стили — для любого настроения и уровня смелости.

Лучшие платья для свиданий

Для разных возрастов. Подобрать платья для всех возрастных категорий — задача не из легких. Но в подборке есть варианты для 20-летних, 30-летних, 40+ и даже 50+.

Цена. Часть платьев — со скидками, часть — настоящий fashion-сплурж, а некоторые легко найти даже на Amazon. Здесь доступны варианты от ASOS, Zara, New Look и Boohoo, чтобы каждая могла найти что-то в своем бюджете.

Вечерние или повседневные. Не все свидания проходят в пятизвездочных ресторанах — иногда это ужин в Nando's в платье с колготами и сапогами. Но мы хотели, чтобы эта подборка выглядела максимально стильно и Pinterest-worthy. Большинство моделей — для вечерних выходов, но многие из них легко стилизовать и в более casual-образах.

Лучшие платья для горячего свидания в 2026 году

Платье из красной тафты с полной юбкой Karen Millen Красное платье из тафты

Платье для тех, кто любит драму. Эффектное, объемное, с акцентом на спинку. Может быть "too much" для скромных, но точно не для тех, кто любит внимание. Подходит и для лета, и для зимы, хотя нуждается в химчистке.

Платье из красной тафты с полной юбкой от Карен Миллен Фото: из открытых источников

Платье M&S Jersey Hardware Ruched Midaxi Bodycon Dress

Классическое и элегантное облегающее платье из эластичной ткани. Металлическая фурнитура добавляет эффектности. Идеально сочетается с черными шпильками и серебряным клатчем.

Платье M&S Jersey Hardware Ruched Midaxi Bodycon Dress Фото: из открытых источников

Зеленое платье макси с вырезом Reiss

Зеленое платье Paloma сочетает вырезанный лиф и струящуюся юбку. Racerback-дизайн и боковой разрез добавляют сексуальности без чрезмерной откровенности.

Зеленое платье макси с вырезом Reiss Фото: из открытых источников

Розовое платье Nadine Merabi 'Sophie' розовое платье

Розовое кружево, которое деликатно открывает кожу. Структурированный силуэт "тюльпан" и высокая горловина делают образ чувственным и изысканным. Бренд советует брать на размер больше.

Надин Мераби "Софи" розовое платье Фото: из открытых источников

Черное платье-макси от Topshop

Универсальное черное макси-платье из мягкого эластичного трикотажа. Высокий воротник и минималистичный дизайн — идеальная база для различных стилизаций.

Черное платье-макси от Topshop Фото: из открытых источников

Шифоновое платье с леопардовым принтом Rixo 'Meera' с леопардовым принтом

Обновленная версия бестселлера бренда. Легкий жатый шифон, глубокое декольте, длинные рукава и разрез сзади — баланс сексуальности и элегантности.

Шифоновое платье с леопардовым принтом Rixo 'Meera' с леопардовым принтом Фото: из открытых источников

H&M Черное трикотажное платье с пуховыми шариками

Короткое облегающее платье с немного расклешенной юбкой с блеском. Идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть фигуру.

H&M Черное трикотажное платье с пуховыми шариками Фото: из открытых источников

Бургундское кружевное платье Mango

Настоящий вау-эффект. Кружевное платье бордового цвета, которое выглядит так, будто только что с подиума Victoria Beckham.

Бургундское кружевное платье Mango Фото: из открытых источников

Черное кружевное платье River Island

Стильная и доступная по цене. Преимущество — широкие бретели, которые позволяют носить бюстгальтер без компромиссов для образа.

Черное кружевное платье River Island Фото: из открытых источников

Следующий x Друзья как эти черные кривые платья

Элегантное платье для форм Plus Size (16-28). Прозрачные длинные рукава и драпировки делают его идеальным для изысканного ужина в ресторане.

Следующий x Друзья как эти черные кривые платья Фото: из открытых источников

