10 найкращих суконь, які модниці одягають на День святого Валентина (фото)
Знайти ідеальну сукню для побачення — це справжнє мистецтво. Йдеться не лише про зовнішній вигляд, а й про відчуття впевненості в собі — чи це ваше перше святкування Дня святого Валентина, чи романтична вечеря при свічках після десяти років шлюбу.
Якщо ви шукаєте сексуальну сукню для побачення — ви за адресою. Тут зібрали добірку образів, які точно не залишаться непоміченими. Від сміливих і драматичних до стриманих і витончених — це ваш гід зі стилю для ідеального вечора, пише Hello.
У добірці — романтичні червоні сукні, спокусливі розрізи до стегна та розкішні чорні мереживні вечірні моделі. Тут різні стилі — для будь-якого настрою й рівня сміливості.
Найкращі сукні для побачень
Для різного віку. Підібрати сукні для всіх вікових категорій — завдання не з легких. Але в добірці є варіанти для 20-річних, 30-річних, 40+ і навіть 50+.
Ціна. Частина суконь — зі знижками, частина — справжній fashion-сплурж, а деякі легко знайти навіть на Amazon. Тут доступні варіанти від ASOS, Zara, New Look і Boohoo, щоб кожна могла знайти щось у своєму бюджеті.
Вечірні чи повсякденні. Не всі побачення проходять у п’ятизіркових ресторанах — інколи це вечеря в Nando’s у сукні з колготами та чоботами. Але ми хотіли, щоб ця добірка виглядала максимально стильно й Pinterest-worthy. Більшість моделей — для вечірніх виходів, але багато з них легко стилізувати й у більш casual-образах.
Найкращі сукні для гарячого побачення у 2026 році
Karen Millen Red Taffeta Full Skirt Dress
Сукня для тих, хто любить драму. Ефектна, об’ємна, з акцентом на спинку. Може бути "too much" для скромних, але точно не для тих, хто любить увагу. Підходить і для літа, і для зими, хоча потребує хімчистки.
M&S Jersey Hardware Ruched Midaxi Bodycon Dress
Класична й елегантна обтисла сукня з еластичної тканини. Металева фурнітура додає ефектності. Ідеально поєднується з чорними шпильками та срібним клатчем.
Reiss Cut Out Green Maxi Dress
Зелена сукня Paloma поєднує вирізаний ліф і струмку спідницю. Racerback-дизайн і бічний розріз додають сексуальності без надмірної відвертості.
Nadine Merabi ‘Sophie’ Pink Dress
Рожеве мереживо, яке делікатно відкриває шкіру. Структурований силует "тюльпан" і висока горловина роблять образ чуттєвим і вишуканим. Бренд радить брати на розмір більше.
Topshop Black Maxi Dress
Універсальна чорна максі-сукня з м’якого еластичного трикотажу. Високий комір і мінімалістичний дизайн — ідеальна база для різних стилізацій.
Rixo ‘Meera’ Leopard Print Chiffon Dress
Оновлена версія бестселера бренду. Легкий жатий шифон, глибоке декольте, довгі рукави та розріз ззаду — баланс сексуальності й елегантності.
H&M Black Puffball Knitted Dress
Коротка обтисла сукня з трохи розкльошеною спідницею з блиском. Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити фігуру.
Mango Burgundy Lace Dress
Справжній вау-ефект. Мереживна сукня бордового кольору, яка виглядає так, ніби щойно з подіуму Victoria Beckham.
River Island Black Lace Dress
Стильна та доступна за ціною. Перевага — широкі бретелі, які дозволяють носити бюстгальтер без компромісів для образу.
Next x Friends Like These Black Curve Dress
Елегантна сукня для форм Plus Size (16–28). Прозорі довгі рукави й драпірування роблять її ідеальною для вишуканої вечері в ресторані.
