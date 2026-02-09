10 найкращих суконь, які модниці одягають на День святого Валентина (фото)

Знайти ідеальну сукню для побачення — це справжнє мистецтво. Йдеться не лише про зовнішній вигляд, а й про відчуття впевненості в собі — чи це ваше перше святкування Дня святого Валентина, чи романтична вечеря при свічках після десяти років шлюбу.

Якщо ви шукаєте сексуальну сукню для побачення — ви за адресою. Тут зібрали добірку образів, які точно не залишаться непоміченими. Від сміливих і драматичних до стриманих і витончених — це ваш гід зі стилю для ідеального вечора, пише Hello.

У добірці — романтичні червоні сукні, спокусливі розрізи до стегна та розкішні чорні мереживні вечірні моделі. Тут різні стилі — для будь-якого настрою й рівня сміливості.

Найкращі сукні для побачень

Для різного віку. Підібрати сукні для всіх вікових категорій — завдання не з легких. Але в добірці є варіанти для 20-річних, 30-річних, 40+ і навіть 50+.

Ціна. Частина суконь — зі знижками, частина — справжній fashion-сплурж, а деякі легко знайти навіть на Amazon. Тут доступні варіанти від ASOS, Zara, New Look і Boohoo, щоб кожна могла знайти щось у своєму бюджеті.

Вечірні чи повсякденні. Не всі побачення проходять у п’ятизіркових ресторанах — інколи це вечеря в Nando’s у сукні з колготами та чоботами. Але ми хотіли, щоб ця добірка виглядала максимально стильно й Pinterest-worthy. Більшість моделей — для вечірніх виходів, але багато з них легко стилізувати й у більш casual-образах.

Найкращі сукні для гарячого побачення у 2026 році

Karen Millen Red Taffeta Full Skirt Dress

Сукня для тих, хто любить драму. Ефектна, об’ємна, з акцентом на спинку. Може бути "too much" для скромних, але точно не для тих, хто любить увагу. Підходить і для літа, і для зими, хоча потребує хімчистки.

Karen Millen Red Taffeta Full Skirt Dress Фото: з відкритих джерел

M&S Jersey Hardware Ruched Midaxi Bodycon Dress

Класична й елегантна обтисла сукня з еластичної тканини. Металева фурнітура додає ефектності. Ідеально поєднується з чорними шпильками та срібним клатчем.

M&S Jersey Hardware Ruched Midaxi Bodycon Dress Фото: з відкритих джерел

Reiss Cut Out Green Maxi Dress

Зелена сукня Paloma поєднує вирізаний ліф і струмку спідницю. Racerback-дизайн і бічний розріз додають сексуальності без надмірної відвертості.

Reiss Cut Out Green Maxi Dress Фото: з відкритих джерел

Nadine Merabi ‘Sophie’ Pink Dress

Рожеве мереживо, яке делікатно відкриває шкіру. Структурований силует "тюльпан" і висока горловина роблять образ чуттєвим і вишуканим. Бренд радить брати на розмір більше.

Nadine Merabi "Sophie" Pink Dress Фото: з відкритих джерел

Topshop Black Maxi Dress

Універсальна чорна максі-сукня з м’якого еластичного трикотажу. Високий комір і мінімалістичний дизайн — ідеальна база для різних стилізацій.

Topshop Black Maxi Dress Фото: з відкритих джерел

Rixo ‘Meera’ Leopard Print Chiffon Dress

Оновлена версія бестселера бренду. Легкий жатий шифон, глибоке декольте, довгі рукави та розріз ззаду — баланс сексуальності й елегантності.

Rixo 'Meera' Leopard Print Chiffon Dress Фото: з відкритих джерел

H&M Black Puffball Knitted Dress

Коротка обтисла сукня з трохи розкльошеною спідницею з блиском. Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити фігуру.

H&M Black Puffball Knitted Dress Фото: з відкритих джерел

Mango Burgundy Lace Dress

Справжній вау-ефект. Мереживна сукня бордового кольору, яка виглядає так, ніби щойно з подіуму Victoria Beckham.

Mango Burgundy Lace Dress Фото: з відкритих джерел

River Island Black Lace Dress

Стильна та доступна за ціною. Перевага — широкі бретелі, які дозволяють носити бюстгальтер без компромісів для образу.

River Island Black Lace Dress Фото: з відкритих джерел

Next x Friends Like These Black Curve Dress

Елегантна сукня для форм Plus Size (16–28). Прозорі довгі рукави й драпірування роблять її ідеальною для вишуканої вечері в ресторані.

Next x Friends Like These Black Curve Dress Фото: з відкритих джерел

