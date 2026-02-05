Тренди весни 2026: жакет із минулого замінить бежевий тренч (фото)

Цього року жакет Наполеон з’являється в колекціях багатьох дизайнерів — від авангардних рішень високої моди до інноваційних інтерпретацій, що органічно поєднуються з міським стилем.

Його естетика прихована в контрасті. На відміну від м’яких і плинних форм, з якими зазвичай асоціюється весняний гардероб, цей жакет приносить чіткість і структурованість. Акцентовані плечі створюють відчуття сили, а класичний, продуманий силует припаде до душі тим, хто цінує елегантність, пише City Magazine.

Походження жакета Наполеон

Своїм корінням цей силует сягає минулого — часів, коли крій уніформи символізував владу, авторитет і престиж. Жакет отримав назву на честь французького імператора Наполеона Бонапарта, хоча історичні джерела свідчать, що його образ формувався під впливом військової моди XVIII–XIX століть.

Характерні елементи — підкреслені плечі, подвійна застібка, комір-стійка — спочатку мали суто практичне призначення, а згодом стали символічними.

Відео дня

Жакет отримав назву на честь французького імператора Наполеона Бонапарта Фото: Instagram

Хто носить жакет Наполеон сьогодні

Цей жакет одночасно говорить мовою жіночності й маскулінності — він не має однозначного прочитання. Його універсальність полягає в здатності поєднуватися з різними стилями: від елегантних суконь і легких блуз до грубих джинсів. Саме ця адаптивність робить його рідкісною річчю, яка є водночас класичною та експериментальною.

Як носити жакет Наполеон

Вранці, за кавою в улюбленій кав’ярні, жакет можна поєднати з вільними штанами та базовою футболкою — це створить баланс між строгістю форми та розслабленим комфортом.

Удень, прогулюючись містом, варто накинути його поверх легкої сукні: структурований крій додасть образу вишуканості, не обтяжуючи його.

Увечері, коли настає час вечері чи світських зустрічей, жакет ідеально пасує до атласних або обтислих штанів — його історична естетика формує продуманий і елегантний образ.

Матеріали та тканини

Традиційно жакет Наполеон виготовляли з щільних матеріалів — вовни або твіду. Проте цієї весни дизайнери зробили крок уперед, використавши легші тканини, дихаючі матеріали та інноваційні текстури, що додають комфорту й свіжості.

У деяких моделях з’являються елементи шовку, тонкого трикотажу або комбінованих фактур, які візуально вирізняються, зберігаючи практичність. Матеріали, приємні до тіла, роблять жакет доречним для мінливої весняної погоди.

Дизайнери активно звертаються до сміливіших рішень: пастельних тонів, природних відтінків і навіть насичених кольорів. Фото: Instagram

Кольорова палітра

Класичні варіанти залишаються в темній гамі — чорний, темно-синій, сірий. Водночас цього року дизайнери активно звертаються до сміливіших рішень: пастельних тонів, природних відтінків і навіть насичених кольорів.

Таке розмаїття дозволяє жакету легко адаптуватися до різних стилів — як для прихильників стриманої класики, так і для тих, хто любить експериментувати.

Тренд чи короткочасне захоплення

Жакет Наполеон — це більше, ніж модна річ. Це символ переходу, ідентичності та самовираження через одяг. Він несе в собі історію, але водночас відкритий до сучасних інтерпретацій, що підкреслюють індивідуальність і впевненість.

Чи надовго він із нами? Можливо, це лише момент — але достатньо потужний, щоб залишити слід у весняній моді й потрапити до гардеробів тих, хто шукає щось більше, ніж просто класику. Саме тому жакет Наполеон став must-have цієї весни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Культове взуття 2010-х знову повертається в тренди.

Модний дім Saint Laurent оголосив про повернення культової сумки Mombasa, яка стала одним із найвпізнаваніших аксесуарів початку 2000-х років. Модель знову з’явиться у колекції бренду у 2026 році.

Крім того, культова "зелена куртка" мілленіалів повернулася у моду.