Тренды весны 2026: жакет из прошлого заменит бежевый тренч (фото)

В этом году жакет Наполеон появляется в коллекциях многих дизайнеров — от авангардных решений высокой моды до инновационных интерпретаций, органично сочетающихся с городским стилем.

Его эстетика скрыта в контрасте. В отличие от мягких и текучих форм, с которыми обычно ассоциируется весенний гардероб, этот жакет приносит четкость и структурированность. Акцентированные плечи создают ощущение силы, а классический, продуманный силуэт придется по душе тем, кто ценит элегантность, пишет City Magazine.

Происхождение жакета Наполеон

Своими корнями этот силуэт уходит в прошлое — времена, когда крой униформы символизировал власть, авторитет и престиж. Жакет получил название в честь французского императора Наполеона Бонапарта, хотя исторические источники свидетельствуют, что его образ формировался под влиянием военной моды XVIII-XIX веков.

Характерные элементы — подчеркнутые плечи, двойная застежка, воротник-стойка — сначала имели сугубо практическое назначение, а впоследствии стали символическими.

Жакет получил название в честь французского императора Наполеона Бонапарта Фото: Instagram

Кто носит жакет Наполеон сегодня

Этот жакет одновременно говорит на языке женственности и маскулинности — он не имеет однозначного прочтения. Его универсальность заключается в способности сочетаться с разными стилями: от элегантных платьев и легких блуз до грубых джинсов. Именно эта адаптивность делает его редкой вещью, которая является одновременно классической и экспериментальной.

Как носить жакет Наполеон

Утром, за кофе в любимой кофейне, жакет можно сочетать со свободными брюками и базовой футболкой — это создаст баланс между строгостью формы и расслабленным комфортом.

Днем, прогуливаясь по городу, стоит накинуть его поверх легкого платья: структурированный крой придаст образу изысканности, не утяжеляя его.

Вечером, когда наступает время ужина или светских встреч, жакет идеально подходит к атласным или обтягивающим брюкам — его историческая эстетика формирует продуманный и элегантный образ.

Материалы и ткани

Традиционно жакет Наполеон изготавливали из плотных материалов — шерсти или твида. Однако этой весной дизайнеры сделали шаг вперед, использовав более легкие ткани, дышащие материалы и инновационные текстуры, которые добавляют комфорта и свежести.

В некоторых моделях появляются элементы шелка, тонкого трикотажа или комбинированных фактур, которые визуально выделяются, сохраняя практичность. Материалы, приятные к телу, делают жакет уместным для переменчивой весенней погоды.

Дизайнеры активно обращаются к более смелым решениям: пастельным тонам, природным оттенкам и даже насыщенным цветам. Фото: Instagram

Цветовая палитра

Классические варианты остаются в темной гамме — черный, темно-синий, серый. В то же время в этом году дизайнеры активно обращаются к более смелым решениям: пастельным тонам, природным оттенкам и даже насыщенным цветам.

Такое разнообразие позволяет жакету легко адаптироваться к разным стилям — как для приверженцев сдержанной классики, так и для тех, кто любит экспериментировать.

Тренд или кратковременный захват

Жакет Наполеон — это больше, чем модная вещь. Это символ перехода, идентичности и самовыражения через одежду. Он несет в себе историю, но в то же время открыт к современным интерпретациям, подчеркивающим индивидуальность и уверенность.

Надолго ли он с нами? Возможно, это лишь момент — но достаточно мощный, чтобы оставить след в весенней моде и попасть в гардеробы тех, кто ищет нечто большее, чем просто классику. Именно поэтому жакет Наполеон стал must-have этой весны.

