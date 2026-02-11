В 7 країнах світу не відзначають День святого Валентина: де за святкування загрожує в'язниця

Закохані у різних куточках світу 14 лютого відзначають День святого Валентина квітами, подарунками та романтичними побаченнями. Втім в низці країн не приймають це свято, а подекоди навіть влаштовують рейди та позбавляють громадян волі.

Про заборону на святкування Дня святого Валентина у деяких країнах пише Wedded Wonderland. Автори статті нагадали, що історія цього свята сягає Давнього Риму, та з часів середньовіччя його відзначали переважно західні християни. Попри те, що це свято стало не лише релігійним та набуло популярності у світі, низка східних країн відмовляються від нього, а деякі уряди — забороняють під загрозою суворого покарання.

День святого Валентина заборонений в Малайзії

Автори статті зазначили, що близько 61% населення в Малайзії сповідують іслам, якому суперечить концепція Дня святого Валентина. Ісламська влада країни з 2005 року видала релігійну фетву, яка забороняє це романтичне свято.

Малазійська Ісламська моральна поліція у 2011 році заарештувала 80 мусульманських пар, які відзначали День закоханих 14 лютого. Офіцери провели рейди в готелях Селангора та Куала-Лумпуру.

Індонезія

Попри намагання релігійних чиновників і священнослужителів Індонезії заборонити День святого Валентина, чимало громадян країни продорвжують його святкувати. При цьому останніми роками в Індонезії проходили численні протести: їхні учасники стверджували, що День закоханих пропагує випадкові передшлюбні зв'язки та вживання алкоголю, що є грубим порушенням ісламського права.

Попри це, в індонезійській столиці Джакарті свято набуло популярності, і місцеві компанії стараються на ньому заробляти.

Іран

Тегеран останніми роками намагається заборонити День святого Валентина в Ірані, називаючи його "декадентським західним звичаєм". Ресторанам і крамницям погрожують судовими переслідуваннями за продажі подарунків і проведення святкування 14 лютого.

За словами авторів статті, попри заборони численні ресторани в іранській столиці повністю заброньовані на святковий день, а на магазинних полицях продаються плюшеві іграшки та шоколад. Заклади використовують спостерігачів, які попереджають про наближення патрульних інспекторів у разі перевірок.

Індія

Індійський уряд після здобуття незалежності від Британської імперії у 1947 році відмовився від пропаганди цінностей та культури західного світу.

Пакистан

В Пакистані через святкування Дня святого Валентина ставалися численні заворушення. Зокрема у 2014 році спалахнув конфлікт між двома університетами щодо ідеології святкування Дня закоханих з погляду ісламського права. Студенти закидували одне одного камінням, а завершилася сутичка стріляниною, під час якої троє молодих людей дістали поранення.

Високий суд Ісламабаду 7 лютого 2018 року заборонив День святого Валентина в країні, аргументувавши це тим, що свято є культурним імпортом Заходу та "суперечить вченню ісламу".

Саудівська Аравія

У Саудівській Аравії табуйовані публічні прояви почуттів, а святкування Дня святого Валентина загрожує суворим покаранням. У 2014 році п'ятьох громадян країни засудили до 39 років ув'язнення та 4 500 ударів палицею після того, як їх 14 лютого спіймали на танцях з шістьма жінками, які не були їхніми дружинами.

У будь-який інший день в Саудівській Аравії можна купити червоні троянди та інші романтичні подарунки без перешкод, проте в День закоханих купувати їх суворо заборонено, включно з одягом червоного кольору.

Росія

Хоча формально в РФ не заборонено святкувати День закоханих 14 лютого, російська влада асоціює його з західною культурою та намагається стерти згадки про святого Валентина. Перший заступник голови комітету Держдуми із захисту сім'ї Тетяна Буцька заявила, що західне свято потрібно "перепрофілювати" та відзначати натомість День любові чи День плюшевої іграшки.

