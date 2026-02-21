Чоловік хоче закопати Boeing 737 у своєму саду, щоб перетворити його на ядерний бункер (відео)

Житель Дербішира, Велика Британія, купив списаний літак на Facebook Marketplace за 4000 фунтів стерлінгів. І тепер хоче зробити з нього притулок на випадок ядерної війни.

44-річний Дейва Біллінгса вже перетворив свій газон на щось, що нагадує сюжет трилера часів холодної війни, створивши підземний бункер, до якого можна потрапити сходами старого колодязя. Але це був тільки початок. Тепер він приступив до розширення своєї підземної мережі, яка вже з'єднується з його будинком, додавши в лабіринт повнорозмірний Boeing 737, пише Daily Mail.

Дейв готується до війни і будує бункери у себе в саду

Списаний літак Boeing 737, який востаннє літав у 2012 році, обійшовся йому в 4000 фунтів стерлінгів (приблизно 230 тисяч гривень), потім послідувала складна операція з транспортування літака з поля, де його залишили, завантаження його на вантажівку за допомогою друзів і транспортування в сад Дейва.

Відео дня

Він уже відрізав задню частину і планує закопати літак на глибину п'яти метрів під землю, з'єднавши його зі своєю системою притулків, що вже існує.

Один із входів буде через оригінальні двері літака, тож відвідувачі потраплять всередину, наче сідають у літак, — і опиняться в прихованому підземному комплексі.

Усередині Дейв сповнений рішучості зберегти працездатність "Боїнга" на колишньому рівні.

"Я хочу, щоб авіаційний туалет працював так само, як і в літаку", — розповів Дейв, за його словами, люди думають, що він працює тільки за рахунок висоти, але насправді він використовує вакуумний насос на рівні землі.

Він також планує встановити духовки, вбудовані в оригінальні стелажі камбузного типу, і зберегти автентичне оздоблення в задній частині літака. Але частину фюзеляжу він хоче пофарбувати в колір хакі, щоб надати літаку більш військового стилю.

На протилежному кінці він планує встановити ліфт — як для того, щоб зробити бункер доступним для тих, кому важко підніматися сходами, так і для транспортування припасів під землю.

Хоча проєкт насамперед призначений для розваги, Дейв каже, що будує його також для того, щоб він виявився корисним в умовах реальної надзвичайної ситуації.

Дейв уже побудував бункер, який доповнить "похованим" літаком

Він вважає, що за досить товстого шару бетону бункер зможе витримати радіоактивні опади в радіусі 20 км від вибуху, забезпечивши притулок доти, доки рівень радіації не знизиться.

Він планує обладнати ліжка, складські приміщення, робочу кухню і все необхідне для комфортного перебування під землею впродовж кількох днів, хоча аварійне електропостачання — це один із ключових елементів, який ще належить доопрацювати.

Весь проєкт фінансується за рахунок доходів від його блогерської діяльності: Дейв веде кілька каналів у соцмережах, розповідаючи, як обладнати бункери у себе вдома.

За професією Дейв працює у сфері металообробки, а у вільний час займається складними інженерними проектами. Він сподівається завершити роботи з поховання "Боїнга" до кінця року. Дружина, за словами Дейва, ставиться до його захоплення з розумінням, і зрештою, цей проєкт призначений для його сина.

"Йому дуже подобається, — каже Дейв. — Це для нього найкраща пригода в житті".

Нагадаємо, раніше у Фінляндії показали, як готуються до війни з Росією. І будують цілу мережу бункерів, які зараз використовуються для мирних цілей.

Також ми розповідали про бункери у Швейцарії. Саме в цій країні є стільки сховищ, щоб вистачило на все населення.