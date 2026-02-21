Мужчина хочет закопать Boeing 737 в своем саду, чтобы превратить его в ядерный бункер (видео)

Житель Дербишира, Великобритания, купил списанный самолет на Facebook Marketplace за 4000 фунтов стерлингов. И теперь хочет сделать из него убежище на случай ядерной войны.

44-летний Дэйва Биллингса уже превратил свой газон в нечто, напоминающее сюжет триллера времен холодной войны, создав подземный бункер, в который можно попасть по ступеням старого колодца. Но это было только начало. Теперь он приступил к расширению своей подземной сети, которая уже соединяется с его домом, добавив в лабиринт полноразмерный Boeing 737, пишет Daily Mail.

Дэйв готовится к войне и строит бункеры у себя в саду

Списанный самолет Boeing 737, который последний раз летал в 2012 году, обошелся ему в 4000 фунтов стерлингов (около 230 тысяч гривен), затем последовала сложная операция по транспортировке самолета с поля, где он был оставлен, погрузка его на грузовик с помощью друзей и транспортировка в сад Дэйва.

Он уже отрезал заднюю часть и планирует закопать самолет на глубину пяти метров под землю, соединив его со своей уже существующей системой убежищ.

Один из входов будет через оригинальную дверь самолета, так что посетители попадут внутрь, как будто садятся в самолет, — и окажутся в скрытом подземном комплексе.

Внутри Дэйв полон решимости сохранить работоспособность "Боинга" на прежнем уровне.

"Я хочу, чтобы авиационный туалет работал так же, как и в самолете", — рассказал Дэйв, по его словам, люди думают, что он работает только за счет высоты, но на самом деле он использует вакуумный насос на уровне земли.

Он также планирует установить духовки, встроенные в оригинальные стеллажи камбузного типа, и сохранить аутентичную отделку в задней части самолета. Но часть фюзеляжа он хочет покрасить в цвет хаки, чтобы придать самолету более военный стиль.

На противоположном конце он планирует установить лифт — как для того, чтобы сделать бункер доступным для тех, кому трудно подниматься по лестнице, так и для транспортировки припасов под землю.

Хотя проект в первую очередь предназначен для развлечения, Дэйв говорит, что строит его также для того, чтобы он оказался полезен в условиях реальной чрезвычайной ситуации.

Дэйв уже построил бункер, который дополнит "похороненным" самолетом

Он считает, что при достаточно толстом слое бетона бункер сможет выдержать радиоактивные осадки в радиусе 20 км от взрыва, обеспечив убежище до тех пор, пока уровень радиации не снизится.

Он планирует оборудовать койки, складские помещения, рабочую кухню и все необходимое для комфортного пребывания под землей в течение нескольких дней, хотя аварийное электроснабжение — это один из ключевых элементов, который еще предстоит доработать.

Весь проект финансируется за счет доходов от его блогерской деятельности: Дэйв ведет несколько каналов в соцсетях, рассказывая, как оборудовать бункеры у себя дома.

По профессии Дэйв работает в сфере металлообработки, а в свободное время занимается сложными инженерными проектами. Он надеется завершить работы по захоронению "Боинга" к концу года. Жена, по словам Дэйва, относится к его увлечению с пониманием, и в конечном счете, этот проект предназначен для его сына.

"Ему очень нравится, — говорит Дэйв. — Это для него самое лучшее приключение в жизни".

