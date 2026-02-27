Найсимпатичніший "нахлібник" Німеччини викликав скандал у соцмережах

26-річний Янніс Беркхард живе на допомогу з безробіття у 858 євро у квартирі своєї бабусі. І насміхається над тими, хто обурений тим, на що йдуть їхні податки.

26-річний німець, який веде канал у TikTok про радощі безробітного життя, викликав обурення в Німеччині. Особливо коментаторів обурює той факт, що він і інших вчить, як залишатися "нахлібником", пише Daily Mail.

Про Янніса навіть розповіли на ТБ

Блогер, якого прозвали найпривабливішим безробітним чоловіком Німеччини, викликав хвилю обурення, похвалившись тим, що живе на державні виплати в розмірі 858 євро на місяць, і публікуючи відеоролики, що показують іншим, "як залишатися безробітним".

26-річний Янніс Беркхард набрав 80 000 передплатників у TikTok завдяки відеороликам, у яких він оцінює супермаркети, здає пляшки за гроші та ділиться порадами про те, як залишатися безробітним.

"Зараз 15:22, я щойно встав і насолоджуюся погодою на своєму балконі", — каже колишній позаштатний відеомонтажер в одному з відео в Instagram .

"Я настільки далекий від матриці, що можу сам вирішити, чи піду я просто по магазинах, чи відпочину на природі... Я просто говорю як є. Я не бачу особливих недоліків", — каже Янніс.

Хоча його популярність у соцмережах поки недостатня для отримання доходу, Беркард отримує допомогу (Bürgergeld) уже дев'ять місяців.

Він отримує 858 євро на місяць, чого вистачає на повсякденні витрати, оскільки бабуся віддала йому свою квартиру в Ганновері, і йому не потрібно платити за оренду.

"У мене стало набагато більше часу, ніж раніше, і ненабагато менше грошей", — сказав він журналістам, які зацікавилися його безтурботним життям.

Янніс пишається тим, що він безробітний

Однак Беркхард визнав, що його новий спосіб життя не зовсім ідеальний, нещодавно пожартувавши, що йому потрібно 10 000 євро на відпустку.

В інтерв'ю він відповів, що не заперечує проти того, щоб його називали "нахлібником, який живе на допомогу".

У відповідь на коментар одного критика, який написав: "Приїжджай на вокзал Франкфурта сьогодні о 10 вечора, щоб я міг врізати тобі по обличчю. Я плачу за тебе податки, і ти абсолютно придатний до роботи", Беркхард пожартував: "Це дуже пізно. Пам'ятай, завтра тобі вставати за будильником".

На запитання про те, чи вважає він, що на таких людей, як він, слід чинити більше тиску, щоб вони працювали, Беркхард, одягнений у футболку з написом "Безробітний року", відповів: "Було висловлено припущення, що примус людей до роботи, яку вони не хочуть виконувати, негативно позначається на суспільному настрої".

"Якщо ви, як платник податків, злитеся, але нічого не можете з цим вдіяти, це марна трата енергії. Але якщо велика кількість людей змушена виконувати роботу, яку їм не хочеться робити, то це не марна трата енергії, а марна трата життєвого часу, і це погано позначається на кліматі, в якому живуть люди", — сказав він.

Янніс згоден називати себе нахлібником і жити на допомогу

Історія Беркхарда викликала хвилю обурення серед німецького народу, але також про нього розповіли на телебаченні. Скандал виник на тлі попереджень про те, що Німеччина більше не може дозволити собі наявну систему соціального забезпечення.

Масштабні реформи, які призвели до скорочення довгострокових допомог із безробіття, були запроваджені тодішнім канцлером Ґергардом Шредером понад 20 років тому, у період з 2003 по 2005 рік.

Відтоді рівень безробіття почав зростати, а ключові галузі, такі як автомобілебудування і машинобудування, почали різко скорочувати робочі місця через конкуренцію з боку Китаю, зростання витрат і зниження попиту на німецьку продукцію.

