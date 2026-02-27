Самый симпатичный "нахлебник" Германии вызвал скандал в соцсетях
26-летний Яннис Беркхард живет на пособие по безработице в 858 евро в квартире своей бабушки. И насмехается над теми, кто возмущен тем, на что идут их налоги.
26-летний немец, ведущий канал в TikTok про радости безработной жизни, вызвал возмущение в Германии. Особенно комментаторов возмущает тот факт, что он и остальных учит, как оставаться "нахлебником", пишет Daily Mail.
Блогер, которого прозвали самым привлекательным безработным мужчиной Германии, вызвал волну возмущения, похваставшись тем, что живет на государственные пособия в размере 858 евро в месяц, и публиковав видеоролики, показывающие другим, "как оставаться безработным".
26-летний Яннис Беркхард набрал 80 000 подписчиков в TikTok благодаря видеороликам, в которых он оценивает супермаркеты, сдает бутылки за деньги и делится советами о том, как оставаться безработным.
"Сейчас 15:22, я только что встал и наслаждаюсь погодой на своем балконе", — говорит бывший внештатный видеомонтажер в одном из видео в Instagram .
"Я настолько далек от матрицы, что могу сам решить, пойду ли я просто по магазинам или отдохну на природе… Я просто говорю как есть. Я не вижу особых недостатков", - говорит Яннис.
Хотя его популярность в соцсетях пока недостаточна для получения дохода, Беркард получает пособие (Bürgergeld) уже девять месяцев.
Он получает 858 евро в месяц, чего хватает на повседневные расходы, поскольку бабушка отдала ему свою квартиру в Ганновере, и ему не нужно платить за аренду.
"У меня стало гораздо больше времени, чем раньше, и ненамного меньше денег", — сказал он журналистам, которые заинтересовались его беззаботной жизнью.
Однако Беркхард признал, что его новый образ жизни не совсем идеален, недавно пошутив, что ему нужно 10 000 евро на отпуск.
В интервью он ответил, что не возражает против того, чтобы его называли "нахлебником, живущим на пособия".
В ответ на комментарий одного критика, написавшего: "Приезжай на вокзал Франкфурта сегодня в 10 вечера, чтобы я мог врезать тебе по лицу. Я плачу за тебя налоги, и ты совершенно годен к работе", Беркхард съязвил: "Это очень поздно. Помни, завтра тебе вставать по будильнику".
На вопрос о том, считает ли он, что к таким людям, как он, следует оказывать больше давления, чтобы они работали, Беркхард, одетый в футболку с надписью "Безработный года", ответил: "Было высказано предположение, что принуждение людей к работе, которую они не хотят выполнять, негативно сказывается на общественном настроении".
"Если вы, как налогоплательщик, злитесь, но ничего не можете с этим поделать, это пустая трата энергии. Но если большое количество людей вынуждено выполнять работу, которую им не хочется делать, то это не пустая трата энергии, а пустая трата жизненного времени, и это плохо сказывается на климате, в котором живут люди", — сказал он.
История Беркхарда вызвала волну возмущения среди немецкого народа, но также про него рассказали на телевидении. Скандал возник на фоне предупреждений о том, что Германия больше не может позволить себе существующую систему социального обеспечения.
Масштабные реформы, которые привели к сокращению долгосрочных пособий по безработице, были введены тогдашним канцлером Герхардом Шредером более 20 лет назад, в период с 2003 по 2005 год.
С тех пор уровень безработицы начал расти, а ключевые отрасли, такие как автомобилестроение и машиностроение, начали резко сокращать рабочие места из-за конкуренции со стороны Китая, роста издержек и снижения спроса на немецкую продукцию.
