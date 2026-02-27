Самый симпатичный "нахлебник" Германии вызвал скандал в соцсетях

26-летний Яннис Беркхард живет на пособие по безработице в 858 евро в квартире своей бабушки. И насмехается над теми, кто возмущен тем, на что идут их налоги.

26-летний немец, ведущий канал в TikTok про радости безработной жизни, вызвал возмущение в Германии. Особенно комментаторов возмущает тот факт, что он и остальных учит, как оставаться "нахлебником", пишет Daily Mail.

Про Янниса даже рассказали на ТВ

Блогер, которого прозвали самым привлекательным безработным мужчиной Германии, вызвал волну возмущения, похваставшись тем, что живет на государственные пособия в размере 858 евро в месяц, и публиковав видеоролики, показывающие другим, "как оставаться безработным".

26-летний Яннис Беркхард набрал 80 000 подписчиков в TikTok благодаря видеороликам, в которых он оценивает супермаркеты, сдает бутылки за деньги и делится советами о том, как оставаться безработным.

Відео дня

"Сейчас 15:22, я только что встал и наслаждаюсь погодой на своем балконе", — говорит бывший внештатный видеомонтажер в одном из видео в Instagram .

"Я настолько далек от матрицы, что могу сам решить, пойду ли я просто по магазинам или отдохну на природе… Я просто говорю как есть. Я не вижу особых недостатков", - говорит Яннис.

Хотя его популярность в соцсетях пока недостаточна для получения дохода, Беркард получает пособие (Bürgergeld) уже девять месяцев.

Он получает 858 евро в месяц, чего хватает на повседневные расходы, поскольку бабушка отдала ему свою квартиру в Ганновере, и ему не нужно платить за аренду.

"У меня стало гораздо больше времени, чем раньше, и ненамного меньше денег", — сказал он журналистам, которые заинтересовались его беззаботной жизнью.

Яннис гордится тем, что он безработный

Однако Беркхард признал, что его новый образ жизни не совсем идеален, недавно пошутив, что ему нужно 10 000 евро на отпуск.

В интервью он ответил, что не возражает против того, чтобы его называли "нахлебником, живущим на пособия".

В ответ на комментарий одного критика, написавшего: "Приезжай на вокзал Франкфурта сегодня в 10 вечера, чтобы я мог врезать тебе по лицу. Я плачу за тебя налоги, и ты совершенно годен к работе", Беркхард съязвил: "Это очень поздно. Помни, завтра тебе вставать по будильнику".

На вопрос о том, считает ли он, что к таким людям, как он, следует оказывать больше давления, чтобы они работали, Беркхард, одетый в футболку с надписью "Безработный года", ответил: "Было высказано предположение, что принуждение людей к работе, которую они не хотят выполнять, негативно сказывается на общественном настроении".

"Если вы, как налогоплательщик, злитесь, но ничего не можете с этим поделать, это пустая трата энергии. Но если большое количество людей вынуждено выполнять работу, которую им не хочется делать, то это не пустая трата энергии, а пустая трата жизненного времени, и это плохо сказывается на климате, в котором живут люди", — сказал он.

Яннис согласен называть себя нахлебником и жить на пособия

История Беркхарда вызвала волну возмущения среди немецкого народа, но также про него рассказали на телевидении. Скандал возник на фоне предупреждений о том, что Германия больше не может позволить себе существующую систему социального обеспечения.

Масштабные реформы, которые привели к сокращению долгосрочных пособий по безработице, были введены тогдашним канцлером Герхардом Шредером более 20 лет назад, в период с 2003 по 2005 год.

С тех пор уровень безработицы начал расти, а ключевые отрасли, такие как автомобилестроение и машиностроение, начали резко сокращать рабочие места из-за конкуренции со стороны Китая, роста издержек и снижения спроса на немецкую продукцию.

Напомним, ранее украинец Михаил попросил задонатить ему на "богатую" свадьбу, которую просит его невеста.

А семейная пара купила на Сицилии дом за один евро и рассказала о покупке.