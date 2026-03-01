Тільки для обраних: інсайдер розповів невідомі деталі про таємний "Богемський клуб" (фото)

Закритий клуб для впливових і заможних чоловіків поблизу Сан-Франциско в 1872 році досі зберігає масу таємниць. Один з членів товариства вперше розкрив ЗМІ невідомі подробиці про цю спільноту.

Анонімний співрозмовник пояснив, що стати учасником цього Клубу можна лише від інших членів товариства, які надсилають відповідне запрошення. Про це інсайдер "Богемського клубу" розповів LADBible.

Попри численні теорії змови про "таємний уряд", який ухвалює світові рішення, інсайдер запевняє, що тут є кілька дуже строгих правил. І обговорення бізнесу тут суворо заборонене.

"Вас просто виженуть з лав членів клубу", — зазначив він.

Водночас у клубі вітають присутність політиків, очільників держав і військових, адже це дає змогу приватно обговорювати актуальні події. За словами інсайдера, клуб "нічим не відрізняється від будь-якого іншого", однак тут є правила пристойності та виховання.

Він згадує, що одного члена виключили за купання в озері біля статуї сови, іншого — за порушення правила не користуватися гаджетами. Клуб давно критикують за те, що він приймає лише чоловіків, і, за словами співрозмовника, змін у цьому питанні найближчим часом не очікується.

Також інсайдер заперечив низку міфів про "сатанинські ритуали" та гомосексуальну орієнтацію членів Клубу, назвавши ці припущення "маячнею конспірологів". Водночас про низку інших моментів Клубу співрозмовник не захотів розповідати, посилаючись на правила організації.

Нещодавно блогерка Анджела Роуз поспілкувалася з кількома мешканцями округу Сонома, на північ від Сан-Франциско. Вони розповіли деякі незвичні деталі про роботу персоналу — наприклад, їх зобов'язують підписувати форму нерозголошення про те, яких посадовців і осіб вони бачили у "Богемському клубі".

Журналісти пишуть, що тут щороку проходять двотижневі закриті ретріти. Вони почалися через вісім років після створення клубу в 1900 році як прощальна подія для актора, який переїжджав до Нью-Йорка, а згодом ці збори перетворилися на регулярні зібрання бізнесменів, політиків і діячів культури.

Серед ранніх членів Клубу називають Марка Твена. Пізніше, за повідомленнями джерел, до клубу належали колишні президенти США — Гербер Гувер, Річард Ніксон, Двайт Ейзенгауер, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший та Джеральд Форд.

Також згадуються імена Волта Діснея, Джека Лондона, Ірвінга Берліна у списку членів "Богемського клубу". Нещодавно у відкритий доступ потрапив список із 2 000 імен членів товариства, однак багато хто вважає його фальшивкою.

