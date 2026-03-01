Только для избранных: инсайдер рассказал неизвестные детали о тайном "Богемском клубе" (фото)

Закрытый клуб для влиятельных и состоятельных мужчин близ Сан-Франциско в 1872 году до сих пор хранит массу тайн. Один из членов общества впервые раскрыл СМИ неизвестные подробности об этом сообществе.

Анонимный собеседник объяснил, что стать участником этого Клуба можно только от других членов общества, которые присылают соответствующее приглашение. Об этом инсайдер "Богемского клуба" рассказал LADBible.

Несмотря на многочисленные теории заговора о "тайном правительстве", которое принимает мировые решения, инсайдер уверяет, что здесь есть несколько очень строгих правил. И обсуждение бизнеса здесь строго запрещено.

"Вас просто выгонят из рядов членов клуба", — отметил он.

В то же время в клубе приветствуют присутствие политиков, руководителей государств и военных, ведь это позволяет приватно обсуждать актуальные события. По словам инсайдера, клуб "ничем не отличается от любого другого", однако здесь есть правила приличия и воспитания.

Он вспоминает, что одного члена исключили за купание в озере возле статуи совы, другого — за нарушение правила не пользоваться гаджетами. Клуб давно критикуют за то, что он принимает только мужчин, и, по словам собеседника, изменений в этом вопросе в ближайшее время не ожидается.

Также инсайдер опроверг ряд мифов о "сатанинских ритуалах" и гомосексуальной ориентации членов Клуба, назвав эти предположения "бредом конспирологов". В то же время о ряде других моментов Клуба собеседник не захотел рассказывать, ссылаясь на правила организации.

Недавно блогер Анджела Роуз пообщалась с несколькими жителями округа Сонома, к северу от Сан-Франциско. Они рассказали некоторые необычные детали о работе персонала — например, их обязывают подписывать форму неразглашения о том, каких чиновников и лиц они видели в "Богемском клубе".

Журналисты пишут, что здесь каждый год проходят двухнедельные закрытые ретриты. Они начались через восемь лет после создания клуба в 1900 году как прощальное событие для актера, который переезжал в Нью-Йорк, а со временем эти собрания превратились в регулярные собрания бизнесменов, политиков и деятелей культуры.

Среди ранних членов Клуба называют Марка Твена. Позже, по сообщениям источников, к клубу принадлежали бывшие президенты США — Гербер Гувер, Ричард Никсон, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джеральд Форд.

Также упоминаются имена Уолта Диснея, Джека Лондона, Ирвинга Берлина в списке членов "Богемского клуба". Недавно в открытый доступ попал список из 2 000 имен членов общества, однако многие считают его фальшивкой.

