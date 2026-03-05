Тато подав не той "шампунь" для сина та змусив маму-блогерку реготати до сліз (відео)

Британська блогерка Сара відома як під ніком imtheproblem виявила, що син поскаржився на запах шампуня після душу. За мить вона зрозуміла, що дитина скористалася її засобами для догляду за волоссям.

Виявилося, що чоловік блогерки переплутав тюбики з шампунями і дав сину ті, якими сама користується топблогерка. Свою реакцію вона записала на відео та розмістила в TikTok.

Відео блогерки стало популярним — за добу воно набрало понад 1,1 млн переглядів на різних платформах. Жінка розповідає, що її чоловік вирішив "допомогти" синові, коли в того закінчився шампунь. Він знайшов у запасах дружини флакон і, не прочитавши, для чого він, дав його синові.

"Можеш користуватися маминим, поки вона не купить тобі новий", — сказав чоловік синові, який прийшов та поскаржився мамі на запах.

Сара говорить, що після скарги сина понюхала голову дитини та подумала, що це — його новий засіб. І потім малий сказав мамі, що йому недовподоби куплений засіб, а він користується "тією помаранчевою пляшкою".

"А потім учора він приймає душ і забув рушник. Я несу йому рушник і одразу дивлюся на ту помаранчеву пляшку, якою він мив голову останні кілька днів. І тут я розумію — він мив голову моїм шампунем з дуже стійким запахом Femfresh. Мені це здалося дуже смішним. Я вийшла з кімнати, сміючись", — розказала топблогерка.

Коли її донька питає, чому мама сміється, то вона пояснила їй. У відповідь на це, як переповідає жінка, її дочка сказала з іронією: "Так йому й треба, ти ж казала, що йому потрібно більше читати вдома". Це розсмішило блогерку ще більше, а потім Сара спустилася вниз і пояснила чоловікові, чому сміюся.

"А він відповів: "Це я дав йому той засіб". Тож вони обидва засвоїли цінний урок — треба читати, що написано на етикетках, і не ритися в моїх речах", — резюмує британка.

Реакція соцмереж

Під відео сотні людей почали ділитися власними кумедними історіями про використання не тих засобів. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Я колись щодня знімала макіяж серветками і всім розповідала, які вони чудові — шкіра була така м’яка. Коли мене запитали, що це за серветки, виявилося, що це Femfresh. Скажу чесно — шкіра була ідеальна";

"Мій брат колись жив зі мною, і я помітила, що шампунь дуже швидко закінчується. Виявилося, що він користувався ним як гелем для душу, бо думав, що це звичайний засіб для миття. Його обличчя, коли я сказала, що це насправді таке, було безцінним";

"А він що, прочитати на етикетці не міг назву?";

"Тепер ти знаєш, хто твій шампунь краде".

