Папа подал не тот "шампунь" для сына и заставил маму-блогера хохотать до слез (видео)

Британская блогерша Сара известная как под ником imtheproblem обнаружила, что сын пожаловался на запах шампуня после душа. Через мгновение она поняла, что ребенок воспользовался ее средствами для ухода за волосами.

Оказалось, что муж блогера перепутал тюбики с шампунями и дал сыну те, которыми сама пользуется топ-блогерша. Свою реакцию она записала на видео и разместила в TikTok.

Видео блогера стало популярным — за сутки оно набрало более 1,1 млн просмотров на разных платформах. Женщина рассказывает, что ее муж решил "помочь" сыну, когда у того закончился шампунь. Он нашел в запасах жены флакон и, не прочитав, для чего он, дал его сыну.

"Можешь пользоваться маминым, пока она не купит тебе новый", — сказал мужчина сыну, который пришел и пожаловался маме на запах.

Сара говорит, что после жалобы сына понюхала голову ребенка и подумала, что это — его новое средство. И потом малыш сказал маме, что ему не нравится купленное средство, а он пользуется "той оранжевой бутылкой".

"А потом вчера он принимает душ и забыл полотенце. Я несу ему полотенце и сразу смотрю на ту оранжевую бутылку, которой он мыл голову последние несколько дней. И тут я понимаю — он мыл голову моим шампунем с очень стойким запахом Femfresh. Мне это показалось очень смешным. Я вышла из комнаты, смеясь", — рассказала топ-блогерша.

Когда ее дочь спрашивает, почему мама смеется, то она объяснила ей. В ответ на это, как рассказывает женщина, ее дочь сказала с иронией: "Так ему и надо, ты же говорила, что ему нужно больше читать дома". Это рассмешило блогера еще больше, а потом Сара спустилась вниз и объяснила мужу, почему смеялась.

"А он ответил: "Это я дал ему то средство". Так что они оба усвоили ценный урок — надо читать, что написано на этикетках, и не рыться в моих вещах", — резюмирует британка.

Реакция соцсетей

Под видео сотни людей начали делиться собственными забавными историями об использовании не тех средств. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я когда-то каждый день снимала макияж салфетками и всем рассказывала, какие они замечательные — кожа была такая мягкая. Когда меня спросили, что это за салфетки, оказалось, что это Femfresh. Скажу честно — кожа была идеальная";

"Мой брат когда-то жил со мной, и я заметила, что шампунь очень быстро заканчивается. Оказалось, что он пользовался им как гелем для душа, потому что думал, что это обычное средство для мытья. Его лицо, когда я сказала, что это на самом деле такое, было бесценным";

"А он что, прочитать на этикетке не мог название?";

"Теперь ты знаешь, кто твой шампунь ворует".

