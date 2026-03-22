Ветеринар помахав пандам рукою: вони влаштували вірусний косплей (відео)

У китайському місті Чунцін місцевий працівник центру догляду за пандами вирішив помахати рукою двох підопічним. У відповідь ті вирішили скопіювати жест, чим розсмішили присутніх і користувачів мережі.

Чоловік проходив мимо вольєра з тваринами та привітався з пандами, а ті вирішили повторити жест зоолога. Поведінка тварин потрапила на відео, яке виклав популярний Youtube канал ViralHog.

На кадрах видно, як працівник центру проходить мимо зони відпочинку панд і махає їм рукою. За мить чоловік обертається та йде вздовж паркану, а далі одна з панд вирішила закосплеїти ветеринара.

Вона почала махати правою лапою абсолютно так само, як це зробив працівник. Коли це дійство побачили відвідувачі центру, то не змогли стриматися від сміху.

Наразі відомо, що цей ролик було знято 17 листопада 2025 року в китайському місті Чунцін. Саме тут у Китаї знаходиться один з кільканадцяти центрів догляду за найвідомішими тваринами з Піднебесної.

Відео дня

Реакція користувачів

У коментарях на низці платформ, цей ролик зустріли масою позитивних реакцій з боку користувачів. Найчастіше юзери ставили серденька та долоньки на знак підтримки тварин.

Найбільше також схвалення мали такі репліки:

"Агов, привіт!";

"Він пішов! — сказала панда, махнувши рукою";

"О, дивися, люди. Повторимо?!";

"Привіт, коли обід?!".

