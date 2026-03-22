Ветеринар помахал пандам рукой: они устроили вирусный косплей (видео)

В китайском городе Чунцин местный работник центра ухода за пандами решил помахать рукой двум подопечным. В ответ те решили скопировать жест, чем рассмешили присутствующих и пользователей сети.

Мужчина проходил мимо вольера с животными и поздоровался с пандами, а те решили повторить жест зоолога. Поведение животных попало на видео, которое выложил популярный Youtube канал ViralHog.

На кадрах видно, как работник центра проходит мимо зоны отдыха панд и машет им рукой. Через мгновение мужчина оборачивается и идет вдоль забора, а дальше одна из панд решила закосплеить ветеринара.

Она начала махать правой лапой абсолютно так же, как это сделал работник. Когда это действо увидели посетители центра, то не смогли сдержаться от смеха.

Известно, что этот ролик был снят 17 ноября 2025 года в китайском городе Чунцин. Именно здесь в Китае находится один из нескольких центров ухода за самыми известными животными из Поднебесной.

Реакция пользователей

В комментариях на ряде платформ, этот ролик встретили массой положительных реакций со стороны пользователей. Чаще всего юзеры ставили сердечки и ладошки в знак поддержки животных.

Наибольшее также одобрение имели следующие реплики:

"Эй, привет!";

"Он ушел! — сказала панда, махнув рукой";

"О, смотри, люди. Повторим?!";

"Привет, когда обед?!".

