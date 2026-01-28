Самые милые медведи в мире совсем не безобидны: почему следует бояться панд

Панды заслуженно считаются одними из самых милых медведей в мире. Но, по словам ученых, эти милые на вид символы охраны природы могут причинить серьезный вред.

На планете обитает восемь видов медведей и гигантские панды — тот вид, что внушает гораздо меньше страха в сравнении с другими. Известное как символ дипломатии и охраны природы, эти черно-белые животные, безусловно являются самыми милыми представителями семейства медведей. Однако то, что они очаровательны, вовсе не означает, что их следует обнимать. Ученые предупреждают, это не закончится ничем хорошим, пишет IFLScience.

Исследователи предупреждают, что людям стоит остерегаться панд, и на то есть сразу несколько причин. Во-первых, панды большие — их высота в плечах достигает от 60 до 90 сантиметров, а вес может достигать 113 килограммов. Это и близко не сравнится с весом полярного или бурого медведя, однако они достаточно велики, чтобы с ними следовало считаться.

Во-вторых, панды обладают невероятной силой укуса — на клыках она достигает почти 1300 ньютонов, что ставит их на второе место среди медведей по силе укуса. По словам ученых, панды обладают специально приспособленными плоскими зубами и челюстями, позволяющими им целый день пережевывать твердый бамбук, а потому неудивительно, что животные способны нанести серьезный урон человеку.

К счастью, по словам ученых, сегодня не существует задокументированных случаев убийства человека пандами, однако нападения не так редки, как может показаться на первый взгляд. Например, исследование 2014 года сообщало о трех случаях нападения больших панд на людей в Пекинском зоопарке в период с сентября 2006 по июнь 2009 года.

В одном из случаем пьяный мужчина запрыгнул в вольер к гигантским пандам и пытался погладить одну из них. В итоге панда по кличке Гу Гу нанесла ему серьезный укус в правую икру, и мужчину доставили в больницу, где прооперировали.

В другом случае еще один мужчина также был укушен Гу Гу после того, как либо случайно упал в вольер, либо зашел в него, чтобы забрать игрушку своего сына. В результате панде пришлось силой разжимать челюсти, чтобы высвободить посетителя зоопарка. Мужчина получил укус в икру, и рану пришлось трижды обрабатывать, пока она не стала чистой и стабильной.

Третий случай, описанный авторами, касался мужчины, который также случайно упал в вольер и был атакован гигантской пандой в левую стопу и правый локоть. Для закрытия раны на стопе была проведена пересадка кожи.

По словам авторов исследования, все три человека выжили, но данные указывают, что гигантские панды могут атаковать человека, если они напуганы или злы, в другое время они обычно достаточно миролюбивы.

Нападения панд на людей в дикой природе также крайне редки, в основном потому, что панды довольно хорошо умеют держаться подальше от людей. Однако известно, что панды сражаются друг с другом за доступ к самкам и территории.

