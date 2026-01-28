Наймиліші ведмеді у світі зовсім не нешкідливі: чому слід боятися панд

Панди заслужено вважаються одними з наймиліших ведмедів у світі. Але, за словами вчених, ці милі на вигляд символи охорони природи можуть завдати серйозної шкоди.

На планеті мешкає вісім видів ведмедів і гігантські панди — той вид, що навіює набагато менше страху порівняно з іншими. Відомі як символ дипломатії та охорони природи, ці чорно-білі тварини, безумовно, є наймилішими представниками сімейства ведмедів. Однак те, що вони чарівні, зовсім не означає, що їх слід обіймати. Вчені попереджають, це не закінчиться нічим хорошим, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники попереджають, що людям варто остерігатися панд, і на те є одразу кілька причин. По-перше, панди великі — їхня висота в плечах сягає від 60 до 90 сантиметрів, а вага може сягати 113 кілограмів. Це і близько не зрівняється з вагою полярного або бурого ведмедя, проте вони досить великі, щоб з ними слід було рахуватися.

Відео дня

По-друге, панди мають неймовірну силу укусу — на іклах вона досягає майже 1300 ньютонів, що ставить їх на друге місце серед ведмедів за силою укусу. За словами вчених, панди мають спеціально пристосовані плоскі зуби й щелепи, що дозволяють їм цілий день пережовувати твердий бамбук, а тому не дивно, що тварини здатні завдати серйозної шкоди людині.

На щастя, за словами вчених, сьогодні не існує задокументованих випадків убивства людини пандами, проте напади не такі рідкісні, як може здатися, на перший погляд. Наприклад, дослідження 2014 року повідомляло про три випадки нападу великих панд на людей у Пекінському зоопарку в період з вересня 2006 по червень 2009 року.

В одному з випадків п'яний чоловік застрибнув у вольєр до гігантських панд і намагався погладити одну з них. У підсумку панда на прізвисько Гу Гу завдала йому серйозного укусу в праву литку, і чоловіка доставили в лікарню, де прооперували.

В іншому випадку ще один чоловік також був укушений Гу Гу після того, як або випадково впав у вольєр, або зайшов у нього, щоб забрати іграшку свого сина. У результаті панді довелося силою розтискати щелепи, щоб вивільнити відвідувача зоопарку. Чоловік дістав укус в ікру, і рану довелося тричі обробляти, доки вона не стала чистою і стабільною.

Третій випадок, описаний авторами, стосувався чоловіка, який також випадково впав у вольєр і був атакований гігантською пандою в ліву стопу і правий лікоть. Для закриття рани на стопі було проведено пересадку шкіри.

За словами авторів дослідження, всі три людини вижили, але дані вказують, що гігантські панди можуть атакувати людину, якщо вони налякані або злі, в інший час вони зазвичай досить миролюбні.

Напади панд на людей у дикій природі також вкрай рідкісні, здебільшого тому, що панди досить добре вміють триматися якомога далі від людей. Однак відомо, що панди б'ються одна з одною за доступ до самок і території.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розгадали еволюційну загадку, пов'язану з пандами.

Раніше Фокус писав про те, що заміна Homo sapiens уже готується: панди вперше взяли у свої лапи інструмент.