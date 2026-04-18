Вам зраджують в стосунках: приватний детектив назвав чіткі чотири сигнали (відео)

Приватний детектив зі США Том Мартін розповідає, що за час роботи він виявив найчастіші чотири "червоні прапорці". Він говорить, що ці сигнали та ще низка побічних вказують, що з високою ймовірностю одна зі сторін зраджує.

Колишній федеральний агент каже, що зрадники самі подають сигнали про свої "нові стосунки", і тому просто треба проявити уважність. Про це повідомляє LADBible.

За словами Мартіна, першою характерною ознакою є довші затримки на роботі. Детектив каже, що начебто звичне кліше насправді привід задуматися, адже якщо партнер став більше часу проводити "на роботі" — це серйозний сигнал.

"Регулярні робота поїздки теж мають привернути Вашу увагу. Особливо якщо вони з'явилися буквально нізвідки", — говорить пан Мартін, указуючи другу характерну ознаку.

Наприклад, як каже приватний детектив, чоловік працює в США менеджером у магазині. А потім "з робочої причини" має гайнути до Парижу, і це має насторожити другу половину.

Третім сигналом американець називає зменшення інтересу до інтимного життя. Звісно, говорить американець, коливання в парі можуть ставатися, але різке зменшення чи часті скарги на втому та небажання мають "стати приводом задуматися".

"Особливим маркером, на який я завжди звертаю увагу, це — так звана "захисна реакція". Тобто, коли вони спитали про когось з оточення партнера чи партнерки, і вони надзвичайно різко заперечують це", — говорить пан Мартін, називаючи четвертий важливий сигнал.

Ще серед важливих ознак детектив відзначає раптова зміна звичок, незрозумілі витрати та пропуски сімейних свят. Надмірна увага до зовнішності, сторонні запахи та невідомі подарунки є приводом задуматися про невірність партнера чи партнерки.

