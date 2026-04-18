Вам изменяют в отношениях: частный детектив назвал четкие четыре сигнала (видео)

Частный детектив из США Том Мартин рассказывает, что за время работы он обнаружил самые частые четыре "красных флажка". Он говорит, что эти сигналы и еще ряд побочных указывают, что с высокой вероятностью одна из сторон изменяет.

Бывший федеральный агент говорит, что предатели сами подают сигналы о своих "новых отношениях", и поэтому просто нужно проявить внимательность. Об этом сообщает LADBible.

По словам Мартина, первым характерным признаком являются более долгие задержки на работе. Детектив говорит, что вроде бы привычное клише на самом деле повод задуматься, ведь если партнер стал больше времени проводить "на работе" — это серьезный сигнал.

"Регулярные поездки по работе тоже должны обратить Ваше внимание. Особенно, если они появились буквально ниоткуда", — говорит г-н Мартин, указывая второй характерный признак.

Например, как говорит частный детектив, мужчина работает в США менеджером в магазине. А потом "по рабочей причине" должен уехать в Париж, и это должно насторожить вторую половину.

Третьим сигналом американец называет уменьшение интереса к интимной жизни. Конечно, говорит американец, колебания в паре могут происходить, но резкое уменьшение или частые жалобы на усталость и нежелание должны "стать поводом задуматься".

"Особым маркером, на который я всегда обращаю внимание, это — так называемая "защитная реакция". То есть, когда они спросили о ком-то из окружения партнера или партнерши, и они чрезвычайно резко отрицают это", — говорит господин Мартин, называя четвертый важный сигнал.

Еще среди важных признаков детектив отмечает внезапное изменение привычек, непонятные траты и пропуски семейных праздников. Чрезмерное внимание к внешности, посторонние запахи и неизвестные подарки являются поводом задуматься о неверности партнера или партнерши.

