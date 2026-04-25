"Складніше, ніж виглядає": як проста задача з математики повністю заплутала мережу (фото)

Одна користувачка виклала в мережі начебто нескладну математичну задачу. Водночас у коментарях до її допису розгорілася справжня дискусія щодо правильної відповіді.

За умовами задачі потрібно знайти число, яке відповідає запропонованим умовам. Відповідну головоломку жінка оприлюднила в X.

Допис авторки з ніком Jenny став вірусним, набравши понад 2 млн переглядів. Жінка написала, що задача насправді є "складніше, ніж видається", а її умови звучать так: "Я більше за 5, але менше за 15. Я ділюся лише на 3. Яке я число?".

Задача британки викликала дебати в мережі Фото: X (Twitter)

Якщо уважно прочитати кожне слово загадки, то відповідь одразу стане очевидною. Перш ніж поспішати з відповіддю, радимо переконатися, що уважно прочитали умови. Якщо готові дати відповідь, то не поспішайте — подумайте та прорахуйте усі варіанти.

Підказка: варіантів не так багато, адже число має бути між 5 і 15. За умовами, що це число єдине, яке має ділитися тільки на 3, то ще більше звужує коло пошуку.

Правильна відповідь

Правильна відповідь до цієї задачі є число 9. В чому логіка саме цієї відповіді, розповіла сама авторка загадки, бо їй дуже часто говорили відповіді 6 та 12.

"Хоча 6 і 12 справді діляться на 3, вони не підходять, бо не діляться лише на 3. Шістка ділиться на 1, 2, 3 і 6, а дванадцятка — на 1, 2, 3, 4, 6 і 12", — написала авторка загадки.

Водночас число 9 справді ділиться тільки на 1, 3 і 9. Тобто саме це число — єдине, яке відповідає умовам задачі.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного допису, користувачі не могли повірити, що так легко потрапили в пастку умов задачі. Найбільше реакцій схвалення мали такі репліки:

"Чорт забирай, все було дуже просто";

"Тут, крім числа 9, просто немає варіантів. Як ото люди ви обирали?";

"Я теж подумав на 6 та 12, але коли зрозумів, що дав маху, то засміявся. До речі, мій син учиться в третьому класі, то він сказав 9";

"Загадка справді з хитрістю. Дякую авторці за головоломку".

