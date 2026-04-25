"Сложнее, чем выглядит": как простая задача по математике полностью запутала сеть (фото)

Одна пользовательница выложила в сети вроде бы несложную математическую задачу. В то же время в комментариях к ее сообщению разгорелась настоящая дискуссия относительно правильного ответа.

По условиям задачи нужно найти число, которое соответствует предложенным условиям. Соответствующую головоломку женщина обнародовала в X.

Сообщение автора с ником Jenny стало вирусным, набрав более 2 млн просмотров. Женщина написала, что задача на самом деле "сложнее, чем кажется", а ее условия звучат так: "Я больше 5, но меньше 15. Я делюсь только на 3. Какое я число?".

Задача британки вызвала дебаты в сети Фото: X (Twitter)

Если внимательно прочитать каждое слово загадки, то ответ сразу станет очевидным. Прежде чем спешить с ответом, советуем убедиться, что внимательно прочитали условия. Если готовы дать ответ, то не спешите — подумайте и просчитайте все варианты.

Відео дня

Подсказка: вариантов не так много, ведь число должно быть между 5 и 15. По условиям, что это число единственное, которое должно делиться только на 3, то еще больше сужает круг поиска.

Правильный ответ

Правильный ответ к этой задаче является число 9. В чем логика именно этого ответа, рассказала сама автор загадки, потому что ей очень часто говорили ответы 6 и 12.

"Хотя 6 и 12 действительно делятся на 3, они не подходят, потому что не делятся только на 3. Шестерка делится на 1, 2, 3 и 6, а двенадцатка — на 1, 2, 3, 4, 6 и 12", — написала автор загадки.

В то же время число 9 действительно делится только на 1, 3 и 9. То есть именно это число — единственное, которое соответствует условиям задачи.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному сообщению, пользователи не могли поверить, что так легко попали в ловушку условий задачи. Больше всего реакций одобрения имели такие реплики:

"Черт возьми, все было очень просто";

"Здесь, кроме числа 9, просто нет вариантов. Как вот люди вы выбирали?";

"Я тоже подумал на 6 и 12, но когда понял, что дал маху, то засмеялся. Кстати, мой сын учится в третьем классе, так он сказал 9";

"Загадка действительно с хитростью. Спасибо автору за головоломку".

Ранее Фокус писал о хитрой головоломке с чашками и водой. У Вас будет 30 секунд, чтобы найти решение этой загадки — найти только одну чашку, которая наполнится водой быстрее других.

Также можете поискать скрытую снежинку на картинке за 15 секунд. Перед вами задание — среди волшебного рождественского пейзажа скрывается одна отличная снежинка.