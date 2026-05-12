У РФ маркують книги про Чебурашку, трьох поросят і Хоттабича попередженнями про наркотики

Найбільші російські цифрові платформи стали масово маркувати дитячі книги відповідно до закону про заборону пропаганди наркотиків. Причому в списки потрапили, як книги радянських часів, на кшталт "Старого Хоттабича" Лазаря Лагіна і "Чарівника Смарагдового міста" Олександра Волкова, так і, наприклад, "Пригоди Тома Сойєра" Марка Твена.

Зокрема, у сервісах "Літрес" і Ozon такі позначки з'явилися у книжок "Крокодил Гена і Чебурашка" Едуарда Успенського, "Три поросята" Сергія Міхалкова, а також "Оповідання для дітей" Михайла Зощенка і "Казки" Корнія Чуковського, звернула увагу "Верстка".

Серед зарубіжних творів попередження отримали "Гоббіт, або Туди і назад" Джона Р. Р. Толкіна, "Острів скарбів" Роберта Стівенсона, "Пригоди Тома Сойєра" Марка Твена і "Пітер Пен" Джеймса Метью Баррі. Крім "Літреса" і Ozon, маркування зустрічається на платформах Ridero, "Строки" і в інших сервісах.

Маркування з'явилося на дитячих книжках Фото: Верстка

У низці випадків попередження міститься в аудіоверсіях творів. Чому дитячі книжки отримують маркування, невідомо. Вони не входять до переліку творів, які Російський книжковий союз раніше рекомендував позначати.

Відео дня

На Ozon маркування також стоїть на "Пригодах Незнайки і його друзів" Миколи Носова, а на сайті видавництва АСТ — у книжки "По щучьему веленью и другие сказки".

У деяких згаданих творах, включно з "Гоббітом" і "Старим Хоттабичем", згадуються чарівні зілля. У березні гендиректор видавництва "Эксмо" Євген Кап'єв писав, що формально такі книжки також можуть підпадати під вимоги про маркування.

Не виключено також, що маркування з'явилося помилково. Кап'єв повідомляв, що нейромережі, які використовують для цензурування книжок, реагують на письменника Віктора Драгунського через "драг" у прізвищі та на слово "героїня".

Раніше "Верстка" повідомляла про появу аналогічних позначок на творах російської класики в "Літресі". Пізніше сервіс видалив частину позначок, назвавши їх помилковими. У пресслужбі компанії заявили, що "у більшості випадків маркування додавали на підставі метаданих, переданих правовласниками".

Російський закон про заборону пропаганди наркотиків у літературі, кіно, ЗМІ та інтернеті набув чинності 1 березня 2026 року.

Під "пропагандою" розуміють "поширення інформації про способи виробництва, зберігання, пересилання, збуту та про місця придбання наркотиків, про привабливість і виправдання наркоспоживання як загальноприйнятої норми поведінки". Штрафи за порушення становлять від двох тисяч до 1,5 млн рублів.

Сам реєстр книжок, що підлягають маркуванню через наркотики, налічує вже понад 1000 позицій. Серед книжок у переліку — "Бійцівський клуб" Чака Паланіка, "Портрет Доріана Грея" Оскара Вайльда та інші відомі твори.

Нагадаємо, у квітні трьох топменеджерів російського видавництва "Эксмо" затримали в межах кримінальної справи про пропаганду "забороненого та екстремістського ЛГБТ", порушеної Слідчим комітетом у Москві в травні 2025 року. Серед них генеральний директор Євген Кап'єв і головний редактор Олександра Шипетіна.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський обурювався, що в Україні винесли вирок за написаний ним підручник з історії, де він перекрутив факти. Мединський заявив, що в Україні "судять історію".