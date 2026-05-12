В РФ маркируют книги о Чебурашке, трех поросятах и Хоттабыче предупреждениями о наркотиках

Крупнейшие российские цифровые платформы стали массово маркировать детские книги в соответствии с законом о запрете пропаганды наркотиков. Причем в списки попали, как книги советских времен, вроде "Старика Хоттабыча" Лазаря Лагина и "Волшебника Изумрудного города" Александра Волкова, так и, например, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена.

В частности, в сервисах "Литрес" и Ozon такие пометки появились у книг "Крокодил Гена и Чебурашка" Эдуарда Успенского, "Три поросенка" Сергея Михалкова, а также "Рассказы для детей" Михаила Зощенко и "Сказки" Корнея Чуковского, обратила внимание "Верстка".

Среди зарубежных произведений предупреждение получили "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р. Р. Толкина, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Питер Пэн" Джеймса Мэтью Барри. Помимо "Литреса" и Ozon, маркировка встречается на платформах Ridero, "Строки" и в других сервисах.

Маркировка появилась на детских книгах Фото: Верстка

В ряде случае предупреждение содержится в аудиоверсиях произведений. Почему детские книги получают маркировку, неизвестно. Они не входят в перечень произведений, которые Российский книжный союз ранее рекомендовал помечать.

На Ozon маркировка также стоит на "Приключениях Незнайки и его друзей" Николая Носова, а на сайте издательства АСТ — у книги "По щучьему веленью и другие сказки".

В некоторых упомянутых произведениях, включая "Хоббита" и "Старика Хоттабыча", упоминаются волшебные зелья. В марте гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев писал, что формально подобные книги также могут подпадать под требования о маркировке.

Не исключено также, что маркировка появилась по ошибке. Капьев сообщал, что нейросети, используемые для цензурирования книг, реагируют на писателя Виктора Драгунского из-за "драг" в фамилии и на слово "героиня".

Ранее "Верстка" сообщала о появлении аналогичных пометок на произведениях русской классики в "Литресе". Позднее сервис удалил часть пометок, назвав их ошибочными. В пресс-службе компании заявили, что "в большинстве случаев маркировка добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями".

Российский закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе, кино, СМИ и интернете вступил в силу 1 марта 2026 года.

Под "пропагандой" понимается "распространение информации о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения". Штрафы за нарушение составляют от двух тысяч до 1,5 млн рублей.

Сам реестр книг, подлежащих маркировке из-за наркотиков, насчитывает уже более 1000 позиций. Среди книг в перечне — "Бойцовский клуб" Чака Паланика, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и другие известные произведения.

Напомним, в апреле три топ-менеджера российского издательства "Эксмо" были задержаны в рамках уголовного дела о пропаганде "запрещенного и экстремистского ЛГБТ", возбужденного Следственным комитетом в Москве в мае 2025 года. Среди них генеральный директор Евгений Капьев и главред Александра Шипетина.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский возмущался, что в Украине вынесли приговор за написанный им учебник по истории, где он перекрутил факты. Мединский заявил, что в Украине "судят историю".