"Судят историю": Мединский сравнил приговор суда в Киеве за его книгу со "святой инквизицией"

Помощник президента РФ Владимир Мединский после вынесения приговора в Украине за написанный им учебник по истории, где он перекрутил факты, заявил, что якобы прокуратура в Украине "боится истории".

Также идеолог Кремля сравнил суд в Киеве со "святой инквизицией" в Италии. Его слова цитирует российский RT.

Помощник Путина пожаловался, что в Украине якобы "судят историю".

"Самое удивительное то, что они таким образом, по сути, судят историю. В реальной человеческой истории не так много примеров войны с книгами. Такое случается у Оруэлла в "1984" и в других антиутопиях. А в реальной жизни такое случалось крайне редко", — заявил он.

Кроме того, Мединский сравнил правосудие Украины со святой инквизицией, которая собиралась приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, написавшего книгу об истории католической церкви, которую назвали ересью.

"Но в последний момент они не вынесли этот приговор, потому что решили, что святая инквизиция все-таки должна руководствоваться принципами законности. Киевский суд в этом случае превзошел святую инквизицию, потому что не побоялся вынести обвинительный приговор", — сказал Мединский.

По словам Мединского, те, кто его осудил, якобы сами говорят на русском языке, но при этом пытаются вывести русский из употребления. Потому что якобы цель Украины, чтобы для молодых украинцев "русский стал иностранным и не очень понятным".

Также заявил, что якобы символизм этого шага заключается в том, что приговор был вынесен накануне 9 мая.

Приговор суда для Мединского в Украине: что известно

Известно, что 8 мая Шевченковский районный суд Киева признал виновными Владимира Мединского и его соавтора Торкунова, которые написали школьный учебник для 11 класса "История. История России. 1945 год — начало XXI века", который был издан в РФ в 2023 году. Каждому из них присудили по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи в Украине сообщают, что учебник Мединского и Торкунова используют как инструмент информационной политики РФ на временно оккупированных территориях Украины. В книге есть призывы к изменению границ Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ и оккупации украинских территорий, а также авторы навязывают детям искаженное, идеологизированное восприятие истории.

