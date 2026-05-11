"Судять історію": Мединський порівняв вирок суду у Києві за його книгу зі "святою інквізицію"

Помічник президента РФ Володимир Мединський після винесення вироку в Україні за написаний ним підручник з історії, де він перекрутив факти, заявив, що нібито прокуратура в Україні "боїться історії".

Також ідеолог Кремля порівняв суд у Києві зі "святою інквізицією" в Італії. Його слова цитує російський RT.

Помічник Путіна поскаржився, що в Україні нібито "судять історію".

"Найдивовижніше те, що вони таким чином, по суті, судять історію. У реальній людській історії не так багато прикладів війни з книгами. Таке трапляється в Орвелла в "1984" та в інших антиутопіях. А в реальному житті таке траплялося вкрай рідко", — заявив він.

Крім того, Мединський порівняв правосуддя України зі святою інквізицією, яка збиралася засудити до спалення італійського історика Пауло Сарпі, який написав книгу про історію католицької церкви, яку назвали єрессю.

"Але в останній момент вони не винесли цей вирок, бо вирішили, що свята інквізиція все-таки має керуватися принципами законності. Київський суд у цьому випадку перевершив святу інквізицію, бо не побоявся винести обвинувальний вирок", — сказав Мединський.

За словами Мединського, ті, хто його засудив, нібито самі говорять російською мовою, але при цьому намагаються вивести російську з ужитку. Бо нібито мета України, щоб для молодих українців "російська стала іноземною і не дуже зрозумілою".

Також заявив, що нібито символізм цього кроку полягає у тому, що вирок було ухвалено напередодні 9 травня.

Вирок суду для Мединського в Україні: що відомо

Відомо, що 8 травня Шевченківський районний суд Києва визнав винними Володимира Мединського та його співавтора Торкунова, які написали шкільний підручник для 11 класу "Історія. Історія Росії. 1945 рік — початок XXI століття", що був виданий в РФ у 2023 році. Кожному з них присудили по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі в Україні повідомляють, що підручник Мединського та Торкунова використовують як інструмент інформаційної політики РФ на тимчасово окупованих територіях України. У книзі є заклики до зміни кордонів України, виправдання збройної агресії РФ та окупації українських територій, а також автори нав'язують дітям спотворене, ідеологізоване сприйняття історії.

