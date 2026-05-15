Китайський астронавт розповів про таємничий звук у космосі, якого просто не могло бути

Перший китайський космонавт (або тайконавт) повідомив про звук, який він почув під час своєї історичної місії і який поставив учених у глухий кут. Досі невідомо, що чув Ян Лівей.

Тайконавт Ян Лівей стартував на борту космічного корабля "Шеньчжоу-5" у 2003 році. І перший в історії китайський астронавт повернувся на Землю з інтригуючою історією про загадковий стукіт, пише Express.

Під час своєї 21-годинної місії, він 14 разів облетів Землю, перш ніж благополучно приземлитися в Монголії.

Однак під час своєї космічної подорожі Ян почув щось абсолютно неймовірне: різкий, постійно повторюваний "стукіт". Він оглянув капсулу, подивився в ілюмінатор і вивчив панелі, але не зміг визначити джерело звуку, хоча він не припинявся.

Він стверджував, що звук виходить не зсередини капсули, а зовні, з вакууму космічного простору, де, теоретично, звук узагалі не повинен поширюватися.

Пізніше Ян розповів журналістам: "Звук був схожий на удар по корпусу, немов хтось бив по залізному відру дерев'яним молотком".

Він зберіг спокій і продовжив свою місію, намагаючись не звертати на стукіт увагу.

Повернувшись на Землю, інженери оглянули апарат у пошуках підказок, але не знайшли нічого, що могло б пояснити шум.

Ян Лівей став героєм у КНР, але джерело звуку так і не було виявлено Фото: Xinhua

Однак дивний звук чув не тільки Ян. Пізніше китайські ЗМІ повідомляли, що екіпажі в пізніших місіях, включно з польотами в 2005 і 2008 роках, також зафіксували той самий фантомний стукіт. Перед запуском Ян навіть попередив новачків, порадивши їм не лякатися, якщо їм здасться, що космос стукає у двері.

Як можливі пояснення пропонувалося зіткнення найдрібніших мікрочастинок з корпусом без видимих слідів. Хоча це і здавалося правдоподібним, жодних доказів під час місії Янга виявлено не було.

Серед інших теорій називалися термічні тріщини, що виникають через різкі перепади температури кожні 90 хвилин на орбіті, а також структурні або механічні вібрації, викликані системами тиску, клапанами, маховиками або двигунами управління орієнтацією.

Новіші китайські космічні апарати оснащені додатковими датчиками, і кожен незвичайний писк і тремтіння записуються. Але доти, доки дані не дадуть остаточної відповіді, "тук-тук" Яна залишається однією з найбільш інтригуючих нерозгаданих загадок космічних польотів.

