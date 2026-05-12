Кришталево чиста куля: астронавти показали, що відбувається з водою у космосі

У астронавтів NASA безліч важливих завдань, але вони також знаходять час для цікавих експериментів — вони показали, що відбувається з водою в умовах невагомості у космосі.

Астронавти NASA побували на зворотному боці Місяця і встановили рекорд за найбільшою відстанню, пройденою від Землі. Але часом їм також хочеться розважитися — наприклад, астронавти знайшли час погратися з водою в умовах невагомості у космосі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому відео команда "Артеміди II" показала експеримент із краплею води, перебуваючи в капсулі "Оріон". На кадрах видно, як рідина утворює ідеальну сферу, плаваючи у кабіні капсули. У якийсь момент відео фахівець місії Джеремі Хансен, який раніше не був у космосі, дивиться крізь кулю, що перевертає його зображення догори дриґом. Хансен "ловить" сферу на соломинку, а потім "випускає" її назад в умови мікрогравітації.

Відео дня

Відео було опубліковано NASA, а в підписі йдеться, що під час місії "Артеміда II" астронавти весело провели час, граючись із водою в умовах невагомості в космосі. Зазначимо, що місія стала першим космічним польотом астронавта Канадського космічного агентства Джеремі Хансена, тож колеги багато чому навчили його в галузі фізики води в космосі.

Спеціаліст місії Джеремі Гансен, який до цієї історичної місії ніколи не бував у космосі Фото: X (Twitter)

Відомо, що на Землі вода, яка не перебуває в контейнері, лежатиме рівно в калюжі через гравітацію. Однак у космосі вона стискається в ідеальну сферу, оскільки молекули на поверхні притягуються одна до одної однаково в усіх напрямках, і ніщо не може їх сплюснути.

Дослідники зазначають, що сфера — форма з найменшою можливою площею поверхні за заданого об'єму. Це означає, що за слабкої або відсутньої гравітації поверхневий натяг стискає воду в кулю.

Раніше астронавти на Міжнародній космічній станції (МКС) провели експеримент із водою: віджимали мокру тканину, щоб показати, як вода стікає її поверхнею і прилипає до руки астронавта.

Зазначимо, що астронавти "Артеміди II" повернулися на Землю місяць тому після своєї 10-денної подорожі на відстань 406 771 км від дому. Подорож астронавтів навколо Місяця і назад просунула команду далі, ніж будь-коли подорожували люди в космосі, побивши попередній рекорд, встановлений місією "Аполлон-13".

Завдяки тому, як вода заломлює світло, Джеремі Гансен виявляється перевернутим у кулі Фото: X (Twitter)

Під час прольоту повз супутник Землі астронавти також дали назви двом новим кратерам, виявленим на місячній поверхні, — один із них було названо Керролл на честь покійної дружини командира місії Ріда Вайзмана.

Раніше повідомлялося, що план NASA щодо повернення на Місяць у 2028 році може зіткнутися із затримками. Річ у тім, що агентство зазнає труднощів із забезпеченням своєчасної готовності критично важливих скафандрів наступного покоління для цієї історичної місії. Офіційні особи визнали, що початкові графіки розроблення були надмірно оптимістичними і вже відстали більш ніж на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астронавти місії "Артеміда-2" прибули до Місяця: він не такий, як вони очікували.

Раніше Фокус писав про те, що астронавти "Артеміда-2" встановили рекорд біля Місяця: бачили те, що ніхто ще не бачив.

Під час написання використовували матеріали NASA, Daily Mail.