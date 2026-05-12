Кристально чистый шар: астронавты показали, что происходит с водой в космосе

У астронавтов NASA множество важных задач, но они также находят время для любопытных экспериментов — они показали, что происходит с водой в условиях невесомости в космосе.

В новом видео команда "Артемиды II" показала эксперимент с каплей воды, находясь в капсуле "Орион". На кадрах видно, как жидкость образует идеальную сферу, плавая в кабине капсулы. В какой-то момент видео специалист миссии Джереми Хансен, который ранее не был в космосе, смотрит сквозь шар, который переворачивает его изображение вверх ногами. Хансен "ловит" сферу на соломинку, а затем "выпускает" ее обратно в условия микрогравитации.

Видео было опубликовано NASA, а в подписи говорится, что во время миссии "Артемида II" астронавты весело провели время, играя с водой в условиях невесомости в космосе. Отметим, что миссия стала первым космическим полетом астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена, поэтому коллеги многому научили его в области физики воды в космосе.

Известно, что на Земле вода, не находящаяся в контейнере, будет лежать ровно в луже из-за гравитации. Однако в космосе она сжимается в идеальную сферу, так как молекулы на поверхности притягиваются друг к другу одинаково во всех направлениях, и ничто не может их сплющить.

Исследователи отмечают, что сфера — форма с наименьшей возможной площадью поверхности при заданном объеме. Это означает, что при слабой или отсутствующей гравитации поверхностное натяжение сжимает воду в шар.

Ранее астронавты на Международной космической станции (МКС) провели эксперимент с водой: отжимали мокрую ткань, чтобы показать, как вода стекает по ее поверхности и прилипает к руке астронавта.

Отметим, что астронавты "Артемиды II" вернулись на Землю месяц назад после своего 10-дневного путешествия на расстояние 406 771 км от дома. Путешествие астронавты вокруг Луны и обратно продвинуло команду дальше, чем когда-либо путешествовали люди в космосе, побив предыдущий рекорд, установленный миссией "Аполлон-13".

Во время пролета мимо спутника Земли астронавты также дали названия двум новым кратерам, обнаруженным на лунной поверхности — один из них был назван Кэрролл в честь покойной жены командира миссии Рида Уайзмана.

Ранее сообщалось, что план NASA по возвращению на Луну в 2028 году может столкнуться с задержками. Дело в том, что агентство испытывает трудности с обеспечением своевременной готовности критически важных скафандров следующего поколения для этой исторической миссии. Официальные лица признали, что первоначальные графики разработки были чрезмерно оптимистичными и уже отстали более чем на год.

При написании использовались материалы NASA, Daily Mail.