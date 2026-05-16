"Найввічливіша сварка в історії": Камбербетч потрапив у конфлікт на вулиці

Відомий актор Бенедикт Камбербетч потрапив у конфлікт, який у мережі охрестили "найввічливішою сваркою в історії". Усе сталося на велосипедній доріжці через те, що Бенедикт порушив правило.

Сам актор визнав, що порушив правило, однак зробив це одного разу. Судячи з усього, йдеться про проїзд на червоне світло. Відео опублікувало видання The Telegraph.

На ньому Бенедикт свариться з іншим велосипедистом. Той називає актора "збитим з пантелику" та стверджує, що Камбербетч щонайменше тричі порушував правила. У відповідь чоловік "словесно аб'юзив" Бенедикта, що визнає він сам.

Користувачі відзначають, що попри все це, конфлікт був максимально стриманим, без криків та агресії. У кінці відео до розмови доєднується іще одна жінка.

Наразі невідомо, чим саме закінчився конфлікт.

Водночас користувачі в мережі почали робити пародії на цей конфлікт, роблячи суперечки ще "абсурднішими" — вони порівнюють спілкування Камбербетча з велосипедистом із спілкуванням якихось лордів та королів у часи Середньовіччя.

